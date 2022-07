España consume tres planetas

ESCUCHÉ en la Ser que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), todos los recursos naturales disponibles para 2022 se habrían consumido por completo a fecha de ayer (en España eso ya ocurrió en el mes de mayo). Así que, de hoy a fin de año, todo lo que consumamos globalmente se lo deberemos al planeta. Como termitas, lo trituramos todo. Hay una sensación de que, en cien años, en doscientos, en lo que llevemos de revolución industrial, el gasto del mundo se ha acelerado locamente y los recursos han disminuido como no había ocurrido durante millones de años. Es el vértigo del progreso, dicen.

Nos gustaría seguir con ese progreso (aunque en algunos aspectos vamos hacia atrás), pero sin esquilmar todo alrededor. Sin esquilmar nuestras propias vidas. Ya sé que suena a lugar común. Vendrán los apóstoles contrarios al cambio climático y dirán que la Tierra lo resiste todo y que esto va por rachas. Pues nos ha tocado una racha particularmente mala... No todo es el cambio climático, es cierto. Es una conjunción de muchas cosas. Pero, fundamentalmente, es nuestro afán devorador. Nuestro egoísmo, también.

La sostenibilidad exige no agredir a la Tierra y no consumir desenfrenadamente, ni tampoco invertir unos recursos feroces en lo que producimos, sobre todo los hídricos, que son los que más preocupan. Esta sequía pertinaz que ahora sufre toda España, por ejemplo, no sólo favorece los grandes incendios, sino que seca los pantanos y frena la agricultura. Es algo constatable y puede ser muy peligroso en breve. No estamos todavía en el punto sin retorno, creo. Pero cada año parece peor que el anterior.

Hace tiempo que se estudia cuántos planetas necesitaría cada país al año para cumplir con su demanda de recursos naturales. Nuestra avidez no tiene límites. Y lo vemos ahora, cuando escasean las fuentes de energía, cuando la producción se encarece, cuando el agua escasea. No podemos insistir en ciertas formas de vida desmesuradas, eso es todo.

La llamada huella ecológica, que analiza todo un conjunto de especialistas a través de la Global Footprint Network, es una buena manera de medir, que suele dejarnos en mal lugar. Naturalmente, los grandes países están a la cabeza del consumo de recursos, pero España está cerca de necesitar tres planetas completos al año. Menos que Catar y que Estados Unidos, por ejemplo, pero más que otros muchos. Nuestra cuenta con la Tierra está cada vez más en números rojos.

No me sorprende encontrarme al lado de estas malas noticias otras que hablan del futuro en la Luna o en Marte. Hay una nueva colonización del espacio en marcha: lugares en la Tierra donde se simulan las condiciones extraterrestres que tendrán que soportar los nuevos colonizadores. Seguramente hay muchas cosas que no sabemos, y quizás estamos más en peligro de lo que intuimos. Pensar en planetas alternativos, aunque tan distintos a este, aún maravillosamente habitable (quién sabe por cuánto tiempo), me parece estupendo.

También nos ofrecen ya mundos virtuales: esos no nos han de faltar. Pero ¿qué tal si frenamos de una vez toda esta locura aquí abajo? Hay que progresar, desde luego, pero hay que progresar de otra manera. Y seguramente, hay que definir la noción de progreso. No lo olviden: casi consumimos tres planetas al año. Aquí, en casa. Sin ir más lejos.