España es una campaña electoral

ES muy posible que todas esas narrativas de la política tengan un morbo de la leche y estén escritas por los mejores guionistas. Los spin doctors no sólo se la juegan con los higadillos de pato sobre los escritorios donde se diseccionan las encuestas, sino con el rollo creativo y propagandístico, el arte de parir eslóganes y noticias de diseño a todas horas, alpiste para el personal. Por lo que a mí respecta, esta manía de amaestrar la realidad, modelarla con técnicas comunicativas y presentársela al espectador, que será votante, me parece algo bastante aburrido, carente de magia, pero seguro que dice mucho de este tiempo gobernado por el erotismo de los algoritmos.

Mientras la pandemia maneja su oleaje con un capricho que se diría malévolo, como si el virus fuera un cabrón consciente, los informativos andan inflados con esa otra vida, la de la política, que arrasa en la cartelera. Por un lado están las críticas a Europa por el tema de las vacunas. Es cierto que no parece una actuación gloriosa de nuestra clase dirigente, pero aquí hay que mirarlo todo, y no se trata de hacerlo deprisa y mal, como manda el vértigo moderno. Otra cosa es hacerlo desesperadamente despacio, que tampoco es aconsejable. Combinar la eficacia con la cautela no es fácil. Por otro lado está el runrún de la política, que se enroca en su relato y parece vivir en otro nivel de realidad. Le gente flipa, mayormente.

Conviven estas dos realidades apenas sin tocarse ni mancharse. Se nota que el horror al vacío está muy presente, porque las pantallas han saludado los últimos terremotos políticos como quien al fin tiene una historia, un relato potente, más allá de las cifras cotidianas de la pandemia que parecen una letanía agotadora. Los asesores producen esta realidad para los focos, aunque en realidad van a lo suyo. Iván Redondo, tenido por el arúspice mayor del reino, construye esa narrativa, convencido quizás de que unas nuevas elecciones generales tal vez no estén ya tan lejos. En la dacha de Moncloa se cuece el pan de una nueva legislatura, al ver que Iglesias tomó las de Villadiego.

Todavía están ordeñando el algoritmo en la intimidad. No se sabe muy bien qué ha querido decir Iglesias dando esquinazo, pero tanto mejor, porque así hay suspense y cosa. Los guionistas de cada temporada electoral se lo trabajan a fondo. Y es que España es una campaña electoral casi continua, es el estado natural últimamente, como si fuera lo único que nos pone las pilas.

Ayuso convocó la suya, maniobrando en una baldosa, pero le han salido candidatos por doquier, porque Iglesias llamó a rebato y Ciudadanos lleva a Bal como la última bala. Vi a Gabilondo en la tele, tan aseado, correcto y hablando en voz baja que parecía de otro planeta. Errejón, que lucha contra la tristeza nacional, está un poco en esa clave, aunque menos académico. Gabilondo dice que no quiere pactar con Iglesias, pero le soplan que tal vez no pueda permitírselo. Madrid parece el laboratorio central: no de las ideas, sino de las próximas elecciones generales. Nadie sabe qué pasará en unos meses.

Pero la pandemia sigue, y la guerra de las vacunas, y la grisura de los días. La política ha estrenado nueva temporada y a los guionistas les arde la cabeza.