España, país ejemplar

EL Gobierno de la nación habla continuamente de la cogobernanza, concepto que se utiliza mucho en el ámbito docente y que tanto les gusta. En realidad, la practicada hasta ahora se limitaba a dar cobertura jurídica a la actuación de las comunidades autónomas, soportando sólo ellas el resultado de sus gestiones, porque el Gobierno de la nación se ha lavado las manos, después de la nefasta actuación en las primeras experiencias del estado de alarma, en la que asumió toda la responsabilidad frente al virus. Finalizado el Estado de Alarma las medidas que las autonomías puedan necesitar requieren de un soporte jurídico del que carecen.

Durante ese larguísimo periodo de tiempo, y mientras nuestros derechos seguían restringidos, soportando una situación dificilísima de ruina económica, dolor afectivo por las ausencias, y sufrimiento moral por las numerosísimas víctimas de las que la mayoría no pudo siquiera despedirse (y que todavía no han contabilizado, después de cambiar el método para hacerlo una decena de veces), nuestro Gobierno se ha desentendido de su obligación, y solo nos habla de cogobernanza. Lo que no dice es que las autonomías siguen sin los instrumentos legales para poder actuar conforme a Derecho.

Una de las posibilidades era actualizar la legislación sanitaria, introduciendo los mecanismos para tomar las medidas que amparaba hasta ahora el estado de alarma, herramientas que han demostrado ser imprescindibles para enfrentarse a la pandemia. Lo prometieron. Pero la promesa se la llevó el viento.

Y tras la desidia del Gobierno, las autonomías implantarán diecinueve modelos distintos para afrontar la pandemia, y siempre a expensas de que los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma lo apruebe. Como era de esperar, faltando una norma aplicable ya han empezado a decir una cosa y la contraria. El estado de alarma ha terminado, pero el COVID-19 sigue existiendo, a pesar de haberse iniciado ya la campaña de vacunación.

En su momento, consideré que esto no era un estado de alarma porque no solo restringe libertades y derechos fundamentales, sino que, en determinadas ocasiones, incluso, los ha suprimido. La burda utilización del estado de alarma aprobado para un período de seis meses ha hecho normal lo que es una circunstancia de excepcionalidad constitucional, tal y como proclama la Constitución en el artículo 116.

El Gobierno no ha utilizado el estado de alarma para sentar las bases para la gestión de lo que sabíamos de antemano llegaría (así lo han hecho los países de nuestro entorno), sino que ha aprovechado para gobernar sin transparencia, para hacer un uso abusivo de los decretos leyes, han desoído al Consejo de Estado en diversas ocasiones...

Solo cuatro días antes de finalizar el estado de alarma, el Gobierno dicta el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, sobre el que hay que señalar dos cuestiones: la forma y el fondo.

Sobre la forma, se trata de un Real Decreto-ley, disposiciones legislativas que se reservan, a tenor del artículo 86 de la Constitución: “En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar...”. Una vez más, pone de manifiesto la forma de legislar que le gusta a este Ejecutivo. En 2020 dictaron treinta y cinco normas de esta clase. Todo lo considera urgente, quizá porque después de seis meses, no se ha hecho nada. No ha consensuado ni con los partidos de la oposición ni con los gobiernos autonómicos que son los que conocen las necesidades de la gestión.

Respecto del fondo, otorga al Tribunal Supremo la última palabra sobre las restricciones que pretendan implantar las autonomías en materia de derechos, obligando a que se pronuncie en un plazo breve. En principio, no está clara la constitucionalidad de la norma. Tampoco que se pueda resolver en tan corto plazo. Sobre la unificación pretendida de doctrina no se producirá en el caso de que el recurso no se admita a trámite.

Una vez más, nuestro Gobierno desconoce por completo lo que es la separación de poderes. La falta de normas que den cobertura para las decisiones que tomen los gobiernos autonómicos no pueden suplirse con la actuación del Tribunal Supremo. La labor de los tribunales es interpretar y aplicar la ley. Y, en este caso, no la hay.

El Gobierno pretende que los jueces hagan de Gobierno, tomen medidas ejecutivas porque ellos no son capaces de gobernar. Como anteriormente, demostraron su incapacidad, a través de la iniciativa legislativa, de promover una norma que se aprobara en el Parlamento.

Su doble incapacidad la proyectan en los tribunales, pretendiendo que sea el Tribunal Supremo quien les sustituya en su obligación ejecutiva y en la proposición de legislar.

Los jueces y el Tribunal Supremo, como es lógico, han protestado a través de sus asociaciones, sin alharacas. Son jueces, no son diputados ni senadores. Ellos, interpretan y aplican la ley; no la dictan. Más de ciento noventa y seis días han tenido para legislar. Y, ¿qué han hecho durante este tiempo? Nada, salvo la dudosa norma citada a última hora.

Lo ocurrido la primera noche, acabado el estado de alarma desde las doce, era previsible. Ha sido una noche difícil. En algunos lugares, una locura. Ha habido centenares de aglomeraciones, cientos de botellones, miles de personas sin respetar las distancias de seguridad, y, en muchas ocasiones, ni siquiera han usado las mascarillas. Como decían algunos: “España se ha convertido en un macro botellón”.

Pero, hay que insistir. No echemos la culpa a “los españoles”. Porque, ¡qué bien nos hemos portado los españoles en el estado de alarma! No nos quedemos en las excepciones, que por supuesto las ha habido. Pero la gran mayoría se ha comportado como lo hubieran hecho aquellos a los que más admiramos. Es distintivo del español ir de un extremo al otro. Eso, lo sabemos todos, bueno, todos menos nuestro Gobierno, que al parecer no se ha enterado.

Como en los tiempos más brillantes de nuestra historia, una vez más es al pueblo soberano al que le corresponde actuar. Defender las instituciones y demostrar responsabilidad y compromiso.

Y a nuestro Gobierno habrá que censurarle y exigirle que respete la separación de poderes. Sólo así podrá hablarse de un Estado de Derecho, imprescindible para poder hablar de democracia.

Después de las privaciones sufridas en los últimos ciento noventa y seis días sumados a los noventa y nueve anteriores del primer estado de alarma de marzo de 2020 nos lo merecemos.