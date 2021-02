¿Esperando a un Besteiro?

LE llueven críticas a calderos a la juez De Lara tras el auto de la Audiencia Provincial de Lugo por el que se archivan las diligencias abiertas hace diez años en el denominado caso Garañón, al estimar la instancia judicial superior que “ninguna imputación puede basarse en sospechas tan vanas”. La magistrada consideraba lo contrario, que había indicios suficientes para la investigación y juicio oral. No cabe duda de que sus razones perdieron fuerza tras la sanción del Consejo General del Poder Judicial por otras actuaciones suyas, paralelas y similares a esta, la mayoría de las cuales también fueron anuladas por órganos superiores. Por otro lado, si no hubiera políticos por medio el caso hubiera pasado desapercibido. Todos los días se archivan, corrigen o revocan actuaciones judiciales. Así es nuestro ordenamiento y sistema legal. Por lo leído y escuchado, parece evidente que esta juez cometió numerosos errores en varias actuaciones. Por ello fue sancionada con dureza por el CGPJ, pero no creo que hubiera intención política ni otro interés espurio. Sería prevaricar. Sus víctimas son de diferentes partidos políticos, con la coincidencia de que todos tenían poder. Me parece injusto el linchamiento a que está siendo sometida. De Pilar de Lara no es Baltasar Garzón.