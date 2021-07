¿Esperar o hacer que pase?

política. El PPdeG afronta su 17 congreso en buena forma. Más de una década después de aterrizar en el Gobierno gallego las urnas indican que el partido –y con el su líder– no sólo no acumulan desgaste sino que obtienen unos resultados excelentes. Cuatro mayorías absolutas indican que la fórmula funciona. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, hermético con los nombres, apunta a una cita donde no habrá una revolución interna, pero sí se marcarán importantes retoques en la gestión.

Consciente de que Galicia y su gente no son una foto fija, el presidente de los populares sabe que los tiempos cambian y que la política también debe estar en evolución constante. Un camino donde la experiencia y la solvencia son un punto a favor, pero en el que también hacen falta ideas frescas ante retos como la transparencia, las nuevas tecnologías o el papel de la mujer. Desde que los del charrán recuperaron la Xunta en 2009 el mundo dio muchas vueltas y ni siquiera San Caetano está igual que entonces.

Por eso, Pontevedra, ciudad taurina, dará la alternativa los días 16 y 17 de julio a una nueva hornada de políticos jóvenes, aunque ya con una cierta trayectoria a nivel local, que deben demostrar si están o no preparados para asumir responsabilidades mayores. Nombres como los de Borja Verea, Marta Tapias o José López Campos saldrán al ruedo para enviar, por una parte, el mensaje de que hay cantera para cuando toque el relevo y, por otra, que quienes ya están en primera línea deben ponerse las pilas para que el conformismo no les haga perder terreno. ¿Sentarse a esperar o hacer que las cosas sucedan? Feijóo tiene clara la respuesta. s. arias