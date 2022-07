“Esta imagen puede herir su sensibilidad”

EN las guerras hay muchos muertos anónimos, muertos que no hacen titulares, que no tienen foto, ni obituario. Sólo unas flores en un camposanto improvisado. Y eso, con suerte. En las guerras hay muertos sin nombre y otros más conocidos, héroes, tal vez, en algunos casos. A veces el héroe es el panadero, el cartero, la mujer sola en su casa destruida por el odio.

Pocas veces vemos a los muertos. Las pantallas suelen hurtar los cadáveres a la audiencia, no sé con qué intención, se podría debatir sobre el asunto. Pongamos que mostrar los cadáveres puede entenderse como un exceso de morbo, en este mundo tan pulcro, como sucede con esas imágenes que siempre van acompañadas, aunque sean borrosas o lejanas, con esa etiqueta protocolaria que nos deja tan bien: “cuidado, pueden herir la sensibilidad del espectador”. ¡Si sólo fuera la sensibilidad! A menudo hielan el corazón.

Pero ayer, excepcionalmente, vimos a un niño muerto en Jarkov, en una parada de autobús. Lo había matado un misil y su padre permanecía junto al cadáver, del que manaba abundante sangre, lo sujetaba de la mano en una eterna despedida y creo que rezaba algo, o eso escuché. No solemos ver cadáveres, pero este apareció. Allí estaba, en las fotos, en los vídeos. En una simple parada de autobús, en un lugar humilde, cercano, quizás anodino.

Esa muerte joven en primer plano, esa muerte casi adolescente, casi doméstica, golpea con una fuerza brutal a quien la contemple. Sea amigo o enemigo, lo cual, bien mirado, no es una dicotomía, sino una estupidez impropia del siglo XXI. No se puede resistir el impacto de esa imagen, de esa escena entre un padre y un hijo, un día cualquiera de verano, en una parada de autobús cualquiera, a una hora cualquiera, sin perder la fe en el ser humano, sin pensar que podemos ser una especie feroz, quizás mucho más que ninguna otra especie. Es tal la desazón que produce que dan ganas de renunciar a nuestra condición humana. Asquearnos de nuestra condición.

Sí, es cierto que hay seres humanos que merecen mucho la pena. Vaya si los hay. También en las guerras, claro está. Tantos que luchan por detener la mano implacable de la indignidad, de la estupidez de otros humanos. Con pocos medios, a veces, desde su pequeñez, desde su amor, desde su inteligencia, impotente tantas veces frente a la estulticia destructiva. Me dirán: es otro muerto, hay muchos muertos cada día en una guerra. Y es cierto. También es cierto. Pero una vez que ves la imagen, de las pocas que se abren camino en las pantallas y en los periódicos, una vez que sientes el golpe feroz que te propina la fotografía de ese niño asesinado, ese niño del que no conocemos ni siquiera su nombre, ese niño muerto al que su padre toma de la mano, resulta muy difícil no despreciar el mundo en que vivimos. Sólo ese padre lo salva: la dignidad de su mano tomando la manita ya sin vida de su hijo. Puedo imaginar su vacío, su abismo, su dolor sin límites.

Que le pregunten ahora por el valor de las fronteras, de los territorios, de las patrias. Que le pregunten ahora si un solo ser humano merece la pena morir así. Que le pregunten si hay algo que pueda valer más que una vida. Que una vida de trece años. Cualquier respuesta confortable y previsible, como “así es la guerra”, etc., resulta aún más insoportable. Ya saben: “estas imágenes pueden herir su sensibilidad”. Qué frase. Cómo retrata este mundo y esta época.