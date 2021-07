Estado de alarma ilegal

Di o Tribunal Constitucional que o confinamento do estado de alarma de hai dezaseis meses é ilegal e tiña que terse aplicado o estado de excepción.

Que un tribunal dite esta sentenza dezaseis meses despois de aplicarse aquel estado de alarma non impide que teña consecuencias, como por exemplo a de cobrar as máis de un millón de multas impostas daquela.

O goberno afirma que o obxectivo daquel estado de alarma era salvar vidas. O estado de excepción ten un complicado trámite no Congreso dos deputados e só se pode aplicar durante trinta días prorrogables outros trinta.

A votación no Tribunal Constitucional foi de seis a favor da sentenza e cinco en contra.

Este tipo de situacións poñen en dúbida a eficacia dos contrapesos existentes no Estado, a cidadanía de a pé quedamos con dúbidas sobre como temos redactadas algunhas normas no noso sistema legal.

Esta situación provocou todo un debate nos medios de comunicación e entre as organizacións políticas presentes no Congreso.

O Partido Popular e Vox criticaron contundentemente o goberno español e este defendeuse diante da opinión pública.

Os máis de un millón de cidadáns multados durante este tempo poden reclamar e sérenlles anuladas as súas sancións, o que supoño que lle comportará unha importante perda de ingresos ao Estado.

Para rectificar a norma legal sobre a aplicación do estado de excepción habería que rectificar a Constitución española de 1978 cousa que parece obvio que non ten fácil solución.

Se, como parece, o aplicar o estado de excepción en troques do estado de alarma só podería ser por un espazo de un máximo de sesenta días, isto probablemente non sería suficiente para afrontar as graves consecuencias desta pandemia da Covid-19.