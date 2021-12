Este es un país alegre

UNA de las cosas un poco insufribles de los periodos festivos es que las fiestas sean a fecha fija, sin posibilidad de salirse de lo que marca el calendario. Ya sé que todo eso tiene que ver con la tradición, la historia, la vida en comunidad, la religión (en muchas ocasiones), la costumbre y el comercio. Pero comprendo a aquellos que reniegan de la fiesta a piñón fijo, porque uno nunca sabe cuándo está preparado para la alegría.

El mundo nos quiere organizados hasta para la felicidad. Todo tiene sus fechas, su comienzo y su fin, y no se extrañen de tener que rellenar un formulario. Desde la antigüedad nuestra vida está acotada y señalizada, aunque tampoco faltan los que opinan que mantener los ritos, las rutinas, calma mucho a los seres humanos, les proporciona seguridad, como a los niños, y les evita el vértigo de lo desconocido y el horror del vacío.

También está el poder que nace de mantenerse dentro de la tribu. Se diría que, con el auge de las grandes urbes, la idea de lo tribal podría haber desaparecido. Se tendría que haber diluido entre el cristal y el acero. Pero no es así: en realidad, en las ciudades hay muchas más tribus que en los pueblos. Lo tribal implica reconocimiento y protección, algo que las redes sociales han interiorizado (y exteriorizado) muy bien. Hoy la gente quiere mantenerse en la tribu, demostrarlo, usar su lenguaje, probar sus armas y decir a los demás. “soy uno de los vuestros”. Ese orgullo inexplicable. Nos identifican las palabras, pinturas de guerra en ocasiones, y nos da mucha satisfacción escuchar opiniones que corroboren las nuestras. Se ha perdido lo de escuchar al otro, o lo de escuchar en general. Quizás todos hablamos ya para nadie.

Todavía hay una cierta prevención ante los que alardean en exceso de la alegría o la felicidad. No tanto como en otras culturas, es verdad, pero persiste esa creencia (en algunos, me refiero) de que el ocio es prescindible, incluso malo, síntoma de vagancia llegado el caso, ejemplo de lo que derrota a un país. Vivimos en una pandemia, es cierto, pero cuando me paro a ver noticieros (cada vez menos, porque con la edad te distancias de la realidad general y crees más en la tuya propia) compruebo que abunda en ellos todo lo que nos hace infelices y prácticamente nada de lo que nos da alegría. Si ese es el relato de nuestra vida cotidiana, no es para estar satisfechos, me parece.

Este es un país alegre. Pespunteado de fechas, de rutinas festivas, de ritos inconmensurables, pero al tiempo hilvanado por celebraciones personales, alegrías de quita y pon, cosas breves, el vino con los amigos, esa comida que te regalas, porque somos muy de comer. Solemos combatir la tristeza con fiestas repentinas, con celebraciones de última hora, no con las fechas señaladas. Tengo amigos que no soportan la Navidad porque invita precisamente a la celebración continua, más allá de cómo tengas el ánimo. Yo soy muy navideño porque siempre pienso en la infancia nevada y en mi tractor Rosebud entre la nieve. Aquel paisaje perfecto y aquel frío helador me privaron de todo resentimiento, como le sucedió a Camus con el sol.

Pero incluso los que disfrutamos de fechas como estas, y de lo más crudo del invierno, sabemos que la alegría suele brotar en esquinas imprevisibles del calendario. Ni es bueno ser feliz a la fuerza ni renunciar a serlo en momentos supuestamente inoportunos. La vida es breve, casi siempre injusta. Privarse de la alegría que un día nos alcanza debería ser el mayor de los pecados. O, al menos, la mayor de las torpezas.