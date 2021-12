Europa ante la parálisis

A VUELTAS con Scholz, ganador improbable. El merkelanismo que anunciábamos ayer fue compartido por otros columnistas de la cosa internacional, en sus textos de saludo al nuevo canciller. No hay duda de esa continuidad, aunque con sus diferencias. No es que la socialdemocracia no esté de enhorabuena, aunque Scholz sea el menos carismático de los políticos, sino que tenemos ante nosotros un gobierno alemán genuinamente económico, en tiempos de bastante tribulación. Esto quiere decir que Scholz no puede (ni seguramente quiere) renunciar a su herencia como ministro de Finanzas de Merkel, ni al propio espíritu merkeliano, subrayado por todos.

Es el espíritu de la moderación y el diálogo, que debe emanar de una Europa, también lo decíamos ayer, exigida en el corazón y en las fronteras. Pero, al tiempo, Scholz tiene muchos deberes domésticos que hacer, y, en parte, esos deberes provienen de la última etapa de Merkel, muy consciente en su despedida del momento difícil. Hay una voluntad de continuismo y de cambio al mismo tiempo. Alemania no se embarca en un giro completo de timón, no es su estilo. Pero sí reconoce que tiene que variar el rumbo, que bordea en exceso los escollos. Para eso han escogido al candidato improbable, socialdemócrata, sí, pero también merkeliano a su manera, aunque sólo sea por la influencia inevitable.

Claro que habrá que ver cómo comienza la andadura de una coalición, inédita, en la que conviven diferentes sensibilidades sobre el momento histórico. Scholz querrá seguir siendo un férreo economista, como lo era hasta anteayer, pero, con la coalición en la mano, los cambios llegarán, sobre todo en clave local. Los Verdes han exigido ya movimientos importantes en tareas pendientes (demasiadas, porque estamos hablando de Alemania), como la descarbonización y el regreso de Alemania a un dinamismo, y a un liderazgo, que no parece estar en el mejor momento.

Scholz buscará reeditar una solidez política en consonancia con París, pero Francia se enfrenta también a varios retos políticos, decíamos ayer, como el avance populista en la derecha (con Zemmour adelantando a LePen) y la evidente fractura de la izquierda. Y todo ello redunda en un mensaje exterior de Europa no suficientemente articulado. Justo en el momento en el que necesita fortalecer la Unión y liderar la modernidad, mientras Biden vuelve a la escena global de la que, por supuesto, siempre ha sabido que no puede irse.

No deja de resultar inquietante que, mientras el engranaje de la política en Europa emite sus ruidos no siempre acompasados, surjan sin cesar situaciones incómodas, y no sólo las derivadas de la relación con un Reino Unido cada vez más incomprensible, incluso para los propios británicos. Europa no termina de sacudirse esa parálisis que afecta a grandes asuntos supranacionales, de manera especial a las políticas de asilo. No sólo ha sido subrayado por las palabras de Francisco en Lesbos, sino que, como le gusta decir a Von der Leyen, la defensa de los desfavorecidos ha de estar en la raíz de lo que se conoce como el espíritu de Europa. Perder ese espíritu es perderlo todo.

Pero la Europa que tiene que recuperar el timón de desarrollo y la solidaridad, se enfrenta a las tensiones fronterizas, y al asunto de Ucrania. La escena internacional se ha complicado y es necesario que vuelva cuanto antes el arte de la negociación.