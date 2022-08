Europa debe resistir

EL VERANO avanza y no nos hemos librado de la sobredosis de realidad. Agosto ya no es un mes vacío, ni inútil. En él pasan demasiadas cosas y todas entran a través de nuestro teléfono móvil. El silencio empieza a ser una gran quimera. Pero sin duda existe un interés en aumentar el ruido y la furia.

Lo cierto es que el mundo no ha dejado de complicarse en los últimos meses. Y lo ha hecho vertiginosamente. La deriva global es preocupante, y esa preocupación se transmite hasta lo más profundo del ámbito doméstico, porque, como decíamos el otro día, afecta a nuestra vida cotidiana. Ya no es cuestión de ver las guerras como algo lejano. Las guerras de las que durante mucho tiempo dejamos de tener noticias. Los males del mundo se han hecho muy presentes, incluso en nuestras sociedades avanzadas. La fragilidad de los equilibrios internacionales nos alcanza directamente. Y el ciudadano se ve inmerso en una vorágine de la que no puede desprenderse. Hay, además, un proceso consciente y en marcha que pretende desestabilizar las democracias occidentales. Europa se encuentra en una peligrosa encrucijada.

La quietud de agosto se ha perdido. Tras la pandemia, muchos se han lanzado a recuperar la libertad, la alegría de los encuentros y los viajes, pero han comprobado que el mundo se había erizado par completo a su alrededor. Aunque uno pretenda colocar entre paréntesis la política mundial y la geoestrategia, fingiendo que nada de eso tiene que ver con nuestras pequeñas vidas, lo cierto es que todo lo que sucede a gran escala se traslada de inmediato a los límites del vecindario. Mantenemos una conexión permanente con lo que antes era lejano a través de la tecnología, pero también a través de las facturas y del coste de los alimentos. Uno puede obviar los titulares, pero difícilmente podrá obviar el precio de las cosas.

La realidad global ha empezado a ser dañina en las distancias cortas. O, al menos, hemos empezado a percibir los daños en primera persona. Europa se ha visto de pronto en una de sus mayores encrucijadas, y, aunque es cierto que la guerra de Putin ha contribuido (sin duda a su pesar) a reforzar la Unión, ha mejorado la colaboración entre estados y la solidaridad, también al mismo tiempo se aceleran los movimientos desestabilizadores, promovidos a menudo desde el exterior, o a través de los populismos.

Europa se juega un papel en el mundo en medio de la tensión creciente entre Estados Unidos y China, y ese papel debería ser de mediación y de entendimiento. El panorama se completa con infinidad de conflictos locales que retumban en todas partes. No hace falta repetirlo: vivimos uno de los momentos más peligrosos de la historia contemporánea. Por eso la estabilidad de Europa es crucial, innegociable. Europa es ahora misma una muralla contra la intolerancia, contra la exclusión, contra el negacionismo, ante los intentos de debilitar las sociedades modernas y complejas. Estamos frente a un peligro de recesión, pero Europa debe resistir. Es una resistencia económica, pero también se necesita para preservar las libertades.

Sin duda alguna, a pesar de todos los males, la sociedad se fortalece ante la cruda realidad que se hace presente. Ahora podemos ser más conscientes del peligro de ciertas políticas que niegan lo innegable, que buscan debilitar las sociedades libres. Ahora es el momento de resistir.