EUROPA manda un mensaje de unidad, necesaria en los tiempos que corren. Ya sabemos que nada es exactamente como parece, pero no está mal alcanzar acuerdos y no conviene protestar por una cosa y por su contraria. Claro que se avecinan tiempos difíciles. Claro que habrá que pagar. Y es cierto que la pobreza crece, y la desigualdad. Es un asunto muy serio, también muy triste. No podemos permitir que haya infancias viviendo en la pobreza (los que vivimos la nuestra con pocos recursos lo sabemos): y eso alcanza ya a lo que llamamos el primer mundo. Pero un acuerdo económico contribuirá a evitar algunas de esas cosas, y esperemos que la ayuda llegue a todos los que de verdad lo necesitan. Que no encalle en la engorrosa batalla de la burocracia. La solidaridad siempre tiene un punto de emoción: no porque nos haga mejores desde arriba, sino porque nos hace mejores desde abajo.

El mensaje de unidad, con todo su artificio y su lucha interna, se traslada a otros lugares del mundo. La zarandeada Europa, sí, Europa, a la que se le falta demasiado al respeto como garante de la profundidad cultural, en tiempos de tanta superficialidad y de algunos liderazgos globales difíciles de tragar, la Europa que, no sin dificultades, mantiene un espíritu de apertura y colaboración, más allá de los sembradores de odio, envía con claridad su mensaje. Creo que es una buena noticia. Quizás haya sido la mejor noticia de la otra noche.

Las diferencias políticas entre estados, algunas agravadas en los últimos años, y las que se han puesto de manifiesto en el desarrollo de esta negociación, se insertan sin embargo en un proyecto más amplio que, en tiempos de tribulación, aún mantiene valores importantes a los que otros parecen renunciar, incluso con alegría o con cierto aire de superioridad. La prueba de resistencia de Europa no sólo depende de la estabilidad económica compartida, sino de esa filosofía de apertura y modernidad que viene de las ideas fundacionales, y que se sustancia sobre todo en la libre circulación, o en la defensa del conocimiento y la ciencia por encima de demagogias para incautos. Europa debe marcar diferencias con respecto a la tendencia global del momento, que se caracteriza por todo lo contrario: se promueve lo maniqueo, lo simple, se siembra miedo, se abomina de lo que con risible suficiencia se llama ‘la élite intelectual’ (a algunos, claro, les va mejor con la ignorancia).

Lo mejor es mirar al Reino Unido: en este tiempo, por supuesto, para hacer lo contrario. El sindiós británico no lleva camino de corregirse, al menos levemente, no sólo por su acercamiento a las políticas trumpianas, lo que equivale a empecinarse en el error, sino porque se ha volcado, de forma un tanto atolondrada, en acabar con los impulsos de modernidad que tienen que ver, por supuesto, con la apertura y la integración. Vivimos una oleada intimidatoria y autosuficiente, pero casi todo termina volviendo a su cauce. Europa pide ya a Johnson que acelere los flecos del brexit, que están pendientes. El propio Johnson insiste en que no quiere prórrogas. Ni penaltis. Muchos aseguran que la combinación de pandemia y brexit puede ser muy peligrosa para los británicos. Pero, en plena euforia antieuropea, ¿a quién le importa?