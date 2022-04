Europa, momento crucial

VOLVER a los acuerdos y abandonar la tensión no favorece a los populismos, ni tampoco a la política superficial. Pero algunos, quizás muchos, tal vez demasiados, habían encontrado cierta zona de confort en las discrepancias. Siempre que no fueran muy elaboradas. La confrontación elemental tiene algo de bofetón, de respuesta airada, pero sin argumentos.

Así ha crecido cierta forma de política. Fundamentalmente en lo que va de siglo, se ha amasado ese gusto por lo simple que intenta venderse como la verdad. La complejidad, por tanto, sería el engaño. La mentira. La realidad (y no sólo la guerra en Ucrania) está empezando a revelar justo lo contrario. Es la simpleza la que engaña y confunde. Es una mercancía averiada que mucha gente decidió comprar antes de comprobar sus graves efectos.

La tarea de destrucción de la democracia, en cuanto estructura compleja, ha venido de muchos frentes. No sólo de las autocracias, sino de los que consideraron que la ignorancia era un territorio que era necesario volver a explotar. Las redes lo han puesto fácil, como ya hemos comentado en numerosas ocasiones. Hoy el pensamiento se transmite en frases cortas, en sentencias radicales, todo es doctrina. La ideología no debe confundirse con la doctrina. Los dogmas son enemigos de la libertad. Las democracias deben crecer en el error, en la discrepancia, no en la pureza ni en el control enfermizo, tampoco en la creencia de que la perfección existe. El humanismo implica la aceptación de las debilidades humanas y crece en la compasión.

Quizás demasiado tarde hemos comprobado el repunte del puritanismo y el dogmatismo. Los ciudadanos han sido engañados con la oferta de un mundo simple en el que todo se divide en verdad y mentira, en blanco y negro. Pero la realidad no es así, en absoluto. Lo que nos salva está en los matices, en los detalles, no en el trazo grueso ni en la búsqueda de una nueva pureza. Por eso la filosofía debe estar más que nunca presente en nuestras vidas. La filosofía es lo único que nos puede salvar ante el aumento del autoritarismo y ante la ridícula dictadura de la simpleza. La filosofía es el terreno abonado en el que germina el pensamiento crítico, sin el cual las democracias están condenadas al fracaso. Salvar la democracia significa salvar el conocimiento, la libertad creadora, y abominar de las miradas simplificadoras y de todo dogmatismo empobrecedor. La fuerza de los ciudadanos está en la celebración cotidiana del conocimiento: sólo así es posible mantenerse a salvo de una nueva y autoritaria manera de entender el mundo.

Con una Europa asombrada por la proximidad de la guerra, Macron se enfrenta a unas elecciones en las que aún debe imponerse a los efectos diversos de la insatisfacción. La endeblez de la economía, que ha aumentado por la guerra, también juega, y mucho, en contra de las democracias. Europa se encuentra en un momento crucial, atacada por el populismo, tanto interior como exterior, minada por los problemas de la dependencia energética y por su propia definición en un contexto geoestratégico muy cambiante. Es el momento de optar por rendirse, lo que nos llevará a un mundo mucho peor, o por celebrar la grandeza del conocimiento y la necesidad de la filosofía.