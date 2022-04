Europa tiene tareas formidables

LAS TAREAS que tiene Europa por delante son, etimológicamente, formidables. Pero ilusionantes. Ante la invasión sufrida por Ucrania, cuyas auténticas y terribles consecuencias empiezan a verse ahora, Europa se refuerza. No sólo militarmente, aunque ese aspecto parece inevitable. La puesta en cuestión de la Unión, la percepción exterior de su debilitamiento, o su ‘exceso’ de pluralidad, como parece que algunos han interpretado, parece que se va a traducir en justo lo contrario: más Europa y más fuerte.

Mejor hubiera sido que una guerra atroz no nos lo tuviera que mostrar. Pero esa forma de hacer Europa ha sido leída de mala manera, a lo que se ve. Tanto las fuerzas exteriores como las interiores (populismos, nuevos mesías, propagandistas de una nueva pureza) se aplican a la destrucción del proyecto. No creo que el ‘brexit’ haya animado a desmontar la idea de Europa, pero es claro que no ha jugado a su favor. Sin embargo, los movimientos contrarios al ‘brexit’ siguen siendo muy importantes dentro del propio Reino Unido, lo han sido desde el primer momento. Todavía falta mucho que decir.

Europa se va a convertir en un baluarte para las democracias, aunque a algunos les pese. Tiene muchos detractores, como decimos, y no pocos dentro de ella (reclaman un poder identitario que les otorgue fuerza en su cruzada contra la emigración y el trabajo colectivo y solidario). Me temo que hay una Europa que no va a permitir que triunfe ninguna forma de barbarie. La guerra, una vez más, es un trueno demasiado fuerte como para no escucharlo. Se trata quizás de una refundación: se trata de pensar Europa, como sin duda diría Edgar Morin, ya más que centenario.

Mucho tiempo después, seguimos pensando Europa. Hay que hacerlo, una y otra vez. Este es el lado de la razón, de la ciencia, del Humanismo. Tiene que serlo. Morin, un filósofo. Nuevos estados buscan pertenecer a lo que un día algunos dibujaron como un club de ricos (un club del primer mundo, eso sí), y hoy se presenta como garante de la libertad en medio del peligroso vendaval de autoritarismo creciente (sí, también dentro del club) y del espíritu democrático. ¿Algún problema con todo esto? ¿Acaso no es el momento para reforzar las cosas que verdaderamente nos unen? ¿Acaso no es el momento para liderar la defensa de esos valores, ese esfuerzo de la razón y la concordia? ¿Acaso no es el momento de evitar más horror?

Hay muchos motivos para seguir en la construcción de un edificio político muy necesario en este mundo desordenado y cada vez más impredecible. Europa debe liderar. Y puede hacerlo. No sólo la defensa de la democracia, que es la mayor fortaleza que tenemos, sino la apuesta definitiva por acabar con la dependencia energética. Este asunto se está revelando crucial. Un elemento de primer orden en los equilibrios geoestratégicos, en la creación de áreas de influencia que pretenden reeditar mapas del pasado. Elon Musk acaba de decir que España debería producir energía solar para toda Europa. Bien, tal vez sea una de esas cosas de Musk. Pero parece claro que hay que tomar ya iniciativas energéticas que, por supuesto, no sólo nos conviertan en mucho menos dependientes, y, por tanto, mucho menos vulnerables, sino que nos permitan avanzar en la agenda para poner freno al cambio climático.