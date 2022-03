Europa y los días feroces

EN un mundo tan avanzado los cascotes humeantes de la Ucrania invadida dibujan un paisaje del horror que parece de videojuego. Pero es muy real. El ‘shock’ que producen las imágenes no es nada comparable con lo que sucede sobre el terreno, eso es evidente. Pero las imágenes hacen mucho. Han desatado olas de generosidad y humanidad. Es un gran momento para el periodismo, la profesión que algunos consideraban sin futuro. Como alguien predijo, aunque no se le escuchó, nunca tuvo tanto futuro. Ahora sabemos qué es periodismo. Y lo que no lo es. Ahora sabemos lo que vale la información en un mundo de bulos, manipulaciones pueriles y propaganda. Me reafirmo: esta guerra va a demostrar muchas cosas, algunas olvidadas. Y va a rescatar esta profesión, cuya importancia se demuestra con cada palabra de corresponsal. Es cierto: la democracia muere en la oscuridad. Pero hay luz.

Es curioso lo que está ocurriendo con esta guerra. Todo lo que se tambaleaba, de repente es mucho más sólido. Si el objetivo amasado desde hace varios años era desestabilizar a Europa, como se ha dicho, el efecto parece más bien el contrario. Escucho a analistas de todo pelaje. Han desembarcado en los informativos, en las tertulias, en espacios más livianos o más elaborados. Apenas hay ya virólogos. No ha terminado la pandemia, ayer se recordaba, de hecho, su comienzo, que parece algo lejano. Pero quién habla de la pandemia ahora. Quién habla de cualquier otra cosa que no sea la guerra.

Desde que saltó la amenaza nuclear, escucho una pregunta con reiteración. Es humana, pero quizás dice algo de este mundo en que estamos: “dígame, de uno a diez, qué posibilidades hay de un conflicto nuclear”. Eso escucho. ¿Qué diablos de pregunta es esa? Alguno ha respondido: no soy futurólogo. No soy visionario. La geoestrategia es hoy motivo de charla en la sobremesa, quizás desplazando al fútbol y, sí, a la pandemia. La geoestrategia ha llegado al ámbito doméstico, porque la guerra siempre invade el ámbito doméstico.

Este súbito despertar ha unido a Europa, ha reforzado a la OTAN, ha alimentado las ansias europeístas de países que eran escépticos o indiferentes, ha generado una solidaridad masiva dentro y fuera del continente. Si esto es geoestrategia, Europa acaba de reinventarse en el corazón de la crisis como una potencia en ese terreno. Las crisis son malas, pero a veces ayudan a abandonar las trifulcas de familia: las desavenencias desaparecen cuando hay un horizonte preocupante pare todos. Cuando brotan los días feroces.

Cuando se desató la pandemia, todos nos preguntábamos cómo saldríamos. Como se dice ahora, la pregunta se hizo viral. ¿Cómo saldremos de la guerra? Esta pregunta es mucho más difícil. Dependerá hasta dónde llegue. Dependerá de la geoestrategia, ahora que el mundo vuelve a las áreas de influencia. Ya hay consecuencias, claro está. La división en bloques parece cantada. Todo parece peor de lo que era hace tan sólo un instante.

Aquel Renacimiento que siguió a la peste medieval se resiste. Y, sin embargo, debería llegar. Más ahora. Hay muchos más motivos. Podemos enzarzarnos en una carrera hacia la Prehistoria, claro que existe esa terrible posibilidad cuando la sinrazón obliga a muchos a poner la vida al tablero, como decía Jorge Manrique, pero quizás estemos librando ahora mismo la última batalla con el pasado. No será, desde luego, sin dolor.