Eurovisión y sus asuntos

HAY una cierta extrañeza en esta Europa que se pelea por los puntos en el Festival de Eurovisión. Una huida de la realidad, tal vez. Ignoro lo sucedido, pero se habla de irregularidades en el voto, al menos en seis países, y varias tertulias debatían ayer sobre la posibilidad de una mejora para España, a la que se le podría haber hurtado (escucho) un segundo, o incluso un primer puesto. En fin, supongo que esto es muy importante para algunas personas. El gran debate, en realidad, tiene que ver con el componente social o político del Festival, que, se quiera o no, siempre nos ha parecido inevitable. ¿No se habló de eso hasta el hartazgo en cada edición, cuando se emitían los votos?

Ahora, la victoria de Ucrania se interpreta así: una respuesta colectiva al dolor de la guerra, una alegría para ellos entre tanta tristeza. Sin desdeñar la canción, que a mí me parece interesante. Pero ha sido terminar el Festival, ansiado al parecer por muchos, aunque sólo fuera por recuperar algo de la normalidad perdida, e iniciarse todo tipo de enconadas discusiones. La discusión es la norma desde hace tiempo, casi se diría que forma parte del entretenimiento. Y las mejores discusiones son, por supuesto, las que no llevan a nada. También sucede en política a menudo. Supongo que es una característica del tiempo en que vivimos: marear una y otra vez la perdiz.

Mientras algunos claman que el Festival de Eurovisión no es otra cosa que un concurso de canciones, una competición musical (y eso, después de todas las ediciones vividas y votadas...), otros insisten en que Ucrania merecía un apoyo de esta naturaleza y que su victoria es un paso más en ese intento de dar la espalda a la guerra y su brutalidad, aunque será difícil celebrar allí el Festival el año próximo. En fin, seguramente es un debate inútil. Ya digo que su canción me pareció interesante, aunque en esto, claro es, mejor que opinen los especialistas: los eurovisionólogos forman un grupo amplio, yo diría.

La propia Chanel y su propuesta latina y muy coreográfica no ha podido evitar el debate interno, desde la aclamación absoluta a la desaprobación total. En fin, nada raro en una manifestación artística. Yo expuse mis dudas sobre el Spanglish, aunque sólo sea por deformación profesional, pero este tipo de música usa ese lenguaje. Sobre el mensaje y otros asuntos (si es que el arte debe implicar un mensaje, que esa es otra) supongo que el debate va a continuar. Vivimos tiempos en los que se escruta el arte con el ojo moral, lo que, probablemente, derivaría en la eliminación de grandes obras de todos los tiempos. En Europa, leí críticas muy favorables a la energía coreográfica que desprendía esta actuación, pero, una vez más, no me atrevo con el juicio musical. Mis intereses en ese campo están muy alejados, pero es obvio que siempre es importante mantener la mente abierta en todo: también en el arte.

Con este panorama, las grandes discusiones a las que se enfrenta

Europa podrían quedar, incluso, en segundo plano. Ojalá todo fuera discutir sobre Eurovisión y sus asuntos. Ojalá. Pero me temo que no será así. Hay tanto sobre la mesa, desde la guerra en Ucrania al Protocolo de Irlanda del Norte, desde la dependencia energética del gas ruso a la incorporación a la OTAN de Suecia en Finlandia, hay tantos debates en marcha que parece extraño, sí, que nos quede sitio para discrepar tanto sobre el Festival de Eurovisión.