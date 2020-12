Eutanasia: lagunas y derechos

EN su desenfrenado ímpetu por legislar sobre vidas y haciendas, el Gobierno socialcomunista logró el jueves situar a España en el –a buen seguro que por él celebrado– ranking de los países que aprueban la eutanasia por ley, como “prestación” del Sistema Nacional de Salud.

La aludida singularidad –sextos del mundo y cuartos en Europa– se acrecienta en su articulado, al ser de las escasísimas que permite la doble modalidad de eutanasia y suicidio asistido, al ampliar su ámbito no sólo a pacientes terminales o incurables sino también a enfermos crónicos, personas con discapacidad y enfermos psiquiátricos, o su tramitación exprés, en apenas 32 días.

En tanto el derecho a la propia vida atañe al particularísimo e intransferible ámbito personal de las propias creencias, a nadie puede juzgarse por su particular postura sobre los extremos que regula la ley. Es más, incluso resulta razonable que el legislador arbitre los necesarios mecanismos que posibiliten satisfacer la amplia casuística de opciones libremente conformadas.

Pero partiendo del principio generalmente aceptado de que toda pérdida de una vida es una pésima noticia, individual y colectiva, caben algunas reflexiones tanto sobre el acelerado trámite parlamentario como sobre las lagunas torticeras que el texto legal deja abiertas.

Sorprende, así, la exclusividad del punto de vista del legislador haciendo caso omiso del aconsejable debate social y de las aportaciones que en tema tan sensible pueden hacer las entidades más directamente implicadas y, por ello mismo, más conocedoras de su trascendencia. El cuerpo docente o las Anpas en el caso de la reciente Ley de Educación y, ahora, la aportación de los expertos que a través del Comité de Bioética manifestaron su unánime oposición a la ley por “sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales” y que el Congreso obvió. Es decir, ni caso.

Sorprende mucho más que el revés de la eutanasia –en la que somos los sextos del mundo– saliera adelante despreciando la otra cara de la moneda, su envés, al no garantizar el derecho del acceso universal a los cuidados paliativos –donde ocupamos el puesto 31– y que sí contemplan los otros países europeos reguladores del derecho a morir y que, como bien atestiguan expertos en esas terapias, sí suponen una clara alternativa a la eutanasia, como demuestran las estadísticas.

Sorprende, asimismo, que se estigmatice el natural derecho a la objeción de conciencia creando una lista de facultativos que se acogen a ella y no se haga al revés, disponer una lista de quienes sí están dispuestos a practicar la eutanasia. Como no casa con el sentido común que estas muertes se cataloguen como naturales en el certificado de defunción, lo que posibilitaría la persecución del facultativo no por practicar la eutanasia, pero sí por mentir en documento oficial.

Cada ciudadano es, en efecto, dueño de su propia vida, pero ello no obvia que, como señala uno de los máximos referentes a nivel mundial en Medicina Paliativa, Marcos Gómez Sancho, “esta ley supone la crisis más grave en la milenaria historia de la Medicina donde por primera vez el médico va a ser el gestor de la muerte de su enfermo”, con su negativa influencia en las relaciones médico-paciente y claramente perjudicial para enfermos y sociedad. Que hasta esos niveles de estulticia y dogmatismo llegan, en su temeridad, las actuales Cortes.