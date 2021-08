Excavaciones de verano ideológico

LLEGARON los refuerzos, salí del pozo. Este maldito libro, que estaba de Dios que no saldría, salió, vaya si salió, contrahecho, doblado en adherencias, hecho un panal de ceras como estribillos reiterados, maldiciones sin concretar la página insidiosa... Total, el reato de la culpa, la pandemia, el primer erte del editor madrileño, largo y cansino, mándame el original, lo hacemos en Santiago, ¿lo hacemos?, lo hacemos, pero lo hacemos mal, ¡qué desastre!, ¡qué despilfarro! Está de Dios que no salga. Lo dejo, lo abandono, lo escupo. Son 6º años de mi vida.

¿Y si le cambiamos la portada? La llevo entre ceja y ceja. Es un calco del libro de Carlos García Bayón “Boiro, Guía y galería de nobles memorias”, que editamos en Torre de Goyanes, mi modesta editorial, para el Concello; que escribió Carlos García Bayón y que me permití, haciéndome cargo de un encargo, corregir, porque, el fin y al cabo, García Bayon no era de Boiro y yo... pese a mi ausencia de medio siglo, seguía siéndolo. Eso sí, todo mi respeto para su memoria; su libro sigue testimoniando el cariño y el empeño del escritor y pedagogo venido de Caldas y acomodado en la punta de la península arosana... ¿Cómo decir al amigo y gran escritor que las pequeñeces que salpicaban y desmerecían sus estampas eran minucias y se alejaban de su prosa y de su documentación? Se me ocurrió hacerle una entrevista por escrito y sólo con interrogaciones concretas... ¿No crees, Carlos, que lo que dices en la página 89... donde dice Espiñeira quería decir Moimenta? ¿Y en la 18, en vez de “llegamos de seguida ” queda mejor llegamos “en seguida”? Y así, hasta cincuenta preguntas... Cuando debía responder en la pregunta veinte... “Oye, que lo pongas como tú sabes y quieres. Como si lo firmas tú por delegación”. Pero el libro, hermosamente editado es de Carlos García Bayón, obra de los últimos tiempos de su vida en Xuño. Maestro titular de la localidad, hacía más de medio siglo que lo disfrutaba. Y la portada, -a eso iba- es parte de ese Barbanza que mira al mar por la playa del Vilar y la desembocadura del río Sieira, y en esa suma de caudales que dan al mar se rompió la crisma Sampedro, el protoeutanasiado, porque vivir se le estaba haciendo lento y fatigoso...

Por esas razones, entre otras, creí que no era importante dejarme caer de nuevo por los repechos del Barbanza en “La caza del cordero”. Sin embargo, tal vez porque llevo ya sobando la portada del libro y un tanto hastiado de la reproducción de un paisaje que tantas veces he hecho mío en los últimos quince años, creo que voy a enriquecer la imagen parcelando el espacio y dando a mi maestro el irlandés Joyce algo que le pertenece por derecho propio.

Hace unos años, seguramente unos veinte, un grupo de alumnos/as de la Universidad San Pablo-CEU me sorprendieron con un regalo extraordinario. ¿Por qué? No lo recuerdo, seguramente alguno ellos tenía mi fecha de nacimiento y fue por mi onomástica cuando me entregaron, con música de “es un James Joyce excelente, es un James Joyce exceleeeentee. Y siempre lo será!”. Mis más de treinta años enseñando Literatura Contemporánea Comparada en la Universidad comenzaron, tras el saludo inicial, con el ruego de que compraran y fueran degustando el “Ulises” de Joyce. “Cuanto antes comencéis a leerlo, antes dejaréis de leerlo”, les decía con total seriedad. Muchos me confesaron después que nunca consiguieron leer “Ulises”- Pues léete “Finnegans Wake”. Suerte que aún no se había publicado la traducción” del argentino Marcelo Zabaloy. Si yo siguiera en activo, les pediría que intentaran leer las diez primeras páginas. Y suerte. De momento, añadiré al paisaje del Barbanzara la terracota que me representa representando -juegos de palabra al loco de James Joyce. Queda bien.

Llegaron los refuerzos; creo que he salido del pozo. Uno de los personajes del “Ulíses” suele meter la mano derecha en el bolsillo del pantalón, mientras recorre las mojadas calles de Dublín, donde es noche cerrada. Constata que sigue llevando, pegada a su muslo, una patata reseca, momificada. Era tiempo de hambruna y de pandemia, de “gripe española” y de muertos recogidos en carros y carretas. Por entonces Irlanda se fue a los Estados Unidos y le costó regresar -no todos, claro-. Los gallegos somos comedores de patatas- yo no llevo ninguna disecada y reseca en el bolsillo. Pero creo que ya he salido del pozo.

Mientras escribo estos recuerdos, que se entrelazan con la realidad presente, mi hermana Saladina agoniza en el Hospital del Barbanza más allá de Ribeira, en la segunda costa de la Muerte, ésta en el dorso de la auténtica. No acabo de verlos partir -y van para tres- y sólo se me ocurre que han madurado haciendo el bien durante su paso, largo y fructífero, como debe sembrarse la buena semilla, al voleo del grano que difunde el céfiro mañanero... Se ha cumplido el designio.