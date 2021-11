Existe o PSdeG?

O PSOE na Galicia sempre funcionou como franquía. Na primavera de 1977 só militaban na entón federación galega do PSOE Paco Vázquez, Salvador F. Moreda e media ducia máis, mentres o PSG dirixido na altura por Xosé Manuel Beiras integraba centos de cadros e esgrevios profesionais e xeraba axenda nas redaccións xornalísticas. Sen raigame social, mais empoleirado polo apoio económico do SPD alemán e pola telexenia de Felipe González o PSOE quitou seis deputados e acadou o segundo posto no podium electoral galego.

Despois, moitos cadros do PSG (Laxe, Rgz. Pardo, Glz. Amadiós, Ceferino Díaz) integráronse no refundado PSdeG constituíndo o seu núcleo substancial, mais axiña ficaron diluídos pola enxurrada de nova afiliación integrada despois da vitoria electoral de 1982 de Felipe González. Dende as eleccións locais de 1983 o PSdeG acadou importantes cotas de poder local e xogou en chave localista.

Son os tempos da cidade-estado coruñesa de Francisco Vázquez, tempos nos que Felipe González deixou ao presidente Laxe ao pe dos cabalos (decembro 1989), facilitando unha maioría absoluta moi discutíbel de Fraga Iribarne, coa dúbida non resolta do deputado 38 do PP en Ourense. Decisións impensábeis en Catalunya ou o País Valenciâ e só posíbeis pola falla dunha organización autónoma no PSdeG, alicerzada pola falla dun proxecto común de País dos socialistas galegos.

A excepción foron os dez anos da dirección de Emilio Pérez Touriño (1999-2009), cesado por Pepe Blanco na noite electoral do 1-M de 2009. Dende esas datas un ronsel de secretarios xerais e candidatos autonómicos sen estabilidade. E unha enxurrada de primarias a cara de can, moitas veces sinaladas polo regate curto de líderes locais mudando tacticamente de alianzas e case sempre sen debate político de luces longas.

A nidia vitoria de Valentín G. Formoso sobre Gonzalo Caballero (58%-42%) nas primarias para secretario xeral do PSdeG alicerzouse na clara derrota electoral caballerista nas eleccións nacionais galegas de 2020 e no noxo xerado pola imposición das candidaturas destas últimas eleccións pola até de agora dirección socialista galega. Mais semella difícil integrar á importante minoría e moito máis dotar de discurso e voceiro a un grupo parlamentario caballerista no que o pontés gañador ficará ausente até as vindeiras eleccións galegas de 2024.

O PSdeG gañou as estatais de abril de 2019 na Galicia e acadou unha importante cota de poder local en maio de 2019. Porén foi terceiro na escolla autonómica e fica inédito no eido das propostas que enxerguen Galicia como país, alén do apoio acrítico ao Goberno do Estado de quenda.