Exit - ¡oh!

o vin entre a case ouUniversidad de Harvard, junio de 2018. Discurso de graduación. Me remito a un espacio-tiempo ya convertido en libro bajo el título Very good lives de J.K. Rowling. Pretendía ser una toma de conciencia sobre la palabra fracaso en un ambiente académico, en el que la palabra podría brillar por su ausencia, ya que el éxito siempre suele ser el colofón a una vida lograda. ¿Y qué hacer una vez allí? Sería como estar en el limbo, un lugar en el que nunca pasa nada y donde la filantropía se convierte en un refugio en el que apaciguar la conciencia del pude haber hecho más.

Siempre que he tenido alumnos a mi cargo he visto la importancia de acompañarles y darles el impulso necesario para volar, porque alguna vez deseé tener a alguien así y no lo conseguí, verdaderamente, así que me convertí en maestra de mi propia lección y elección. Puede que volar libres implique mayor dolor, capacidad de adaptación, búsqueda sin término, pero saber lidiar con la angustia y con el miedo es lo que te diferencia, ya que vencerlos implica que jamás te faltarán recursos para sobrevivir, ya que el ingenio y el talento siempre se agudizan ante la adversidad como algo providencial e intangible que sólo cabe agradecer.

Nuestra mente es como un papel en blanco que se está reescribiendo constantemente. Muchos llaman suerte o destino a aquello que les ha sido otorgado de antemano. Puede ser un muro o un cimiento / punto de partida para vencerse a uno mismo. La humanidad misma, está fracasando como especie porque no es capaz de proteger ni el medio en el que vive, pero puede sobrescribirse y es precisamente su error lo que puede salvarle la vida, salvando la circunstancia. Una frase célebre de la escritora que siempre tengo en mente es que “para una mente bien organizada, la muerte no es más que la siguiente gran aventura”, porque la vida misma también lo es, por sus propias peculiaridades, ya que es una fuente de descubrimientos, intuiciones y creencias que se van revelando a sus verdaderos protagonistas (nosotros mismos) de una forma única e irrepetible.

Echo en falta personas capaces de hacer felices a los demás, que disfrutan viendo cómo otros cumplen su verdadera vocación y su destino sin sentir envidia, porque hace peligrar la verdadera excelencia (no éxito). El éxito es mundano y efímero, proporcional al nivel de fracaso que somos capaces de experimentar. El mundo no necesita gente exitosa, sino gente que ame verdaderamente lo que hace, porque incluso la criatura más pequeña tiene una misión importante, aunque parezca invisible y no acapare portadas o salga en medios. Pero para pensar de ese modo, no hay que dejarse deslumbrar por lo que otros esperen de nosotros o por lo que guste a todo el mundo. Escribamos nuestro whitepaper y lo que contaremos será una historia muy diferente (tenemos como ejemplo a Rowling) con un final tan mágico como inesperado.