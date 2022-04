ExPPectantes

Xa pasados os (breves) fastos do XX congreso de Partido Popular, corresponde a Alberto Núñez Feijoo coller os mandos e trazar un novo rumbo se quere aspirar a gobernar. Pero se o acto celebrado en Sevilla fixo os posibles para liquidar en apenas vinte catro horas (sábado tarde e domingo mañá) a crise aberta no partido, quedan abertas algunhas dúbidas sobre o pasado.

A primeira, esa mesma celeridade fronte á duración do congreso anterior, incluída a campaña dos candidatos nunhas primarias. Non esquezamos que o congreso tivo que ser convocado de urxencia despois que Mariano Rajoy fose destituído por unha moción de censura. Seis candidatos e candidatas, nada menos, incluído algún outsider de nivel como foi o caso de José Manuel García Margallo.

Dos tres candidatos con máis posibilidades, tanto Soraya Sáenz de Santamaría como María Dolores de Cospedal tiñan dúas condicións en común: formar parte do corpo de Avogados do Estado e asemade membros do goberno que caeu como consecuencia da sentencia do caso Gürtel. En maior ou menor medida, cómplices en definitiva dun caso de corrupción no que o propio Partido Popular foi condenado. Pablo Casado, que non pasara de xefe de gabinete de José María Aznar e deputado na Asemblea de Madrid e nas Cortes, aparecía daquela coma a única opción sen responsabilidade directa naquel asunto de corrupción.

Nesta segunda crise -despois que Casado caese por denunciar, de malas maneiras, un suposto caso de corrupción que afectaba a Isabel Díaz Ayuso-, xa non houbo marxe para o teatro. Nada de primarias: práctica “á búlgara” para cerrar filas arredor do único xinete branco que lle quedaba ao PP. Un político, Núñez Feijoo, que mal que ben soubera asegurar maiorías parlamentarias que lle garantiron gobernos sen necesidade de pactos e que -agrade ou non- fosen reflexo do conxunto da sociedade galega: conservadorismo na forma de gobernar e autonomismo moderado, con incorporación dos valores esenciais do galeguismo cultural.

Como ben lembraba o xornalista catalán Enric Juliana -sempre atento aos detalles-, Núñez Feijoo é discípulo de José Manuel Romay Beccaría, auténtico exemplo de pragmatismo no tránsito desde o franquismo a unha democracia controlada pero suficiente para ser homologada, sempre gardando as formas e sen alzar a voz para un exabrupto.

A diferencia dos partidos de esquerda, que nos seus congresos debaten ideas, os de dereita centran as súas opcións entre as persoas que aspiran a liderar a formación e con elas van os proxectos que pretenden levar adiante para gobernar. E así sucedeu con Núñez Feijoo. Fronte ao intervencionismo territorial do tándem Casado-García Egea pivotado desde o núcleo madrileño do PP, o novo presidente estableceu o eixe Galicia-Andalucía para a nova dirección.

Esa nova orientación dunha tímida España plural, con esa apelación de Núñez Feijoo ao emprego que fai da lingua galega, durou pouco. Aos dous días de exercicio xa botou un disparo contra a inmersión lingüística vixente en Cataluña cando sostivo que algúns políticos obrigan aos cidadáns a falar unha determinada lingua. Cabe esperar que polo menos non cometa o ridículo no que Casado caeu cando negou a condición de catalán da fala autóctona das Baleares (“falades mallorquino, menorquino...”).

Pero a proba de lume á que Núñez Feijoo terá que facer fronte será a renovación das institucións do Estado, especialmente o CXPX, do que terá que derivar a renovación do Tribunal Constitucional. Do mesmo xeito, terá que coller polos cornos o touro de Vox. Ao cabo, ausente este partido de Galicia, o novo presidente do PP non o coñece e algunha cousa terá que facer. Comezando por temperar a presenza no goberno de Castela e León e conxurar que, nesa pretendida procura do centro, non cabe calquera aliado para gobernar ao prezo que sexa. E, en paralelo, comezar a deseñar un proxecto de goberno consistente se pretende que non se repita o risco dunha coalición PSOE-Unidas Podemos.

E malia todas as declaracións de españolismo que queirades, a única proba do algodón será que o PNV sexa capaz de apoialo. Esa será a medida de todas as cousas e con Vox non hai xeito.

Joaquim Ventura