Falta señorío y sobra prepotencia

OBSERVANDO los comportamientos que suele protagonizar nuestro actual gobierno, me viene a la memoria, aquella frase del Cantar de Mio Cid: “Qué buen vasallo sería, si tuviese buen señor”. Porque vasallaje y paciencia tiene, sin dudad, el pueblo español, pero señorío elemental le falta a quien tiene el bastón de mando, en las cosas de España. Y le sobra prepotencia, que es un feo aspecto de la ignorancia apoyada en el poder y la falsa seriedad.

El pueblo paga sus tributos, algunos de manera innecesaria y, cuando llega el infortunio y la dura situación, es igualmente el pueblo el que pecha con la carga. Para gobernar así, vale cualquiera. Se adoptan medias legales, sin consultar con la oposición, a la que, luego, se estigmatiza, diciendo que no colabora. Viene la pandemia y se decreta el encierro del paisanaje, embozado con la obligatoria mascarilla. Se dispara la energía y, con precipitación y sin consulta, otra vez, se hilvanan una serie de medidas que, lo único que garantizan es el sufrimiento del ciudadano y la dudosa o precaria rentabilidad para las arcas del Estado.

Y, lo peor, las formas. Se aplican argumentos de dudosa veracidad, recordando el ejemplo de los socios europeos, las instrucciones de Bruselas por disculpa y, para no perder la costumbre, se acusa a la oposición de no colaborar. Se utiliza el modelo de “hechos consumados”, una práctica cercana al estilo de las más nocivas dictaduras. No les duele el pueblo, por mucho que insistan en aseverar lo contrario. Ellos viven confortablemente, no reparando en gastos suntuarios, orillando los deberes de la ley de transparencia.

Este es un gobierno déspota. Nació de la mentira, y se constituyó, atado de manos, para asegurar la supervivencia, durante una legislatura. Se embarcó en un mar de procelosa resistencia económica, practicando el despilfarro, al tener que alimentar nóminas absurdas, por creación de ministerios innecesarios, solamente para pagar los favores del apoyo gubernamental. Y es grave que todo ello no les es desconocido, pero no están dispuestos a apretarse el cinturón. Eso que lo hagan los sufridos dependientes de la gleba y del salario mínimo. Que aguanten el calor y el frío insoportable, que nuestros lugares de trabajo están bien dotados de confort. El pueblo lo que tiene que hacer es conservar, incólume, un recuerdo en la memoria: No creerles el discurso, recordando que nacieron de la pública mentira y que hacen de ella una práctica obsesiva. Les falta señorío y les sobra prepotencia.