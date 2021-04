Para o pensamento conservador a familia é o núcleo básico da sociedade. Máis alá do pragmatismo coma colchón (estimación, apoio), a familia estándar de pai, nai e fillos, cos correspondentes vínculos ascendentes e as derivacións paralelas e descendentes, é un concepto sagrado para os conservadores.

Concepto que despois, se convén, é vulnerado polos correspondentes pater familias en nome, precisamente, da integridade do grupo. Ben claramente defendía tal alternativa –o amancebamento- Blas Piñar cando, na súa condición de deputado, se opoñía á lei do divorcio promovida polo segundo goberno da UCD e que foi aprobada en 1981.

De igual xeito, contábame o compañeiro de partido e amigo Jaume Nualart (quen foi deputado por ENE con Iniciativa per Catalunya entre 1988 e 1992) a anécdota que lle sucedeu en 1973, nas eleccións a concelleiros municipais polo terzo familiar. Formaba parte do equipo de apoio dun candidato demócrata no distrito do Eixample barcelonés. Durante a campaña coincidiu nun bar da praza de Letamendi cun coñecido fascista local, Alberto Royuela. Este díxolle a Nualart: “Demócrata, acepto calquera opinión sempre que non atente contra tres principios que para min son sagrados: España, Deus e mais a familia”. Afirmación que fixo –comentaba Nualart- acompañado de dúas rapazas desas que te trataban de ti e fumaban.

Pero así como aquel padre Patrick Peyton, gran defensor do rezo do rosario, defendía que “a familia que reza unida, permanece unida”, non hai mellor cemento para unir unha familia que roubar de maneira comanditaria. Ao cabo, a historia dos Corleone, que Mario Puzo narrou en O Padriño e que Francis Ford Coppola levou maxistralmente ás pantallas, non deixa de ser a crónica dunha familia, desde a súa formación ata á súa apoteose.

E dun xeito semellante, agora temos a un clan ben coñecido, os Pujol Ferrusola, familia modélica durante anos para o nacionalismo catalán. Imaxe que acadou a súa máxima expresión cando os seus seguidores aplaudían á matriarca, Marta Ferrusola, co berro “Isto é unha muller” en 1984, cando o seu marido gañou por maioría absoluta por primeira vez. Unha traxectoria familiar, a deste clan, que simbolizaba os principios do conservadorismo católico: parella unida e varios fillos, tamén unidos a ela. Un clan que non partía de cero senón que dalgún xeito continuaba a traxectoria de Florenci Pujol –pai do presidente da Generalitat- e da ambición de Marta, que nunca se conformou con ser a muller dun médico baixiño.

Unha familia que agora ven de ser considerada pola Audiencia Nacional como organización criminal, cuxos membros (todos) serán xulgados por tal condición, branqueo de capitais, delitos contra a Facenda Pública e falsidade documental. Para a fiscalía, está probado que a traxectoria de Jordi Pujol coma presidente da Generalitat de Catalunya favoreceu diversas manobras para desviar fondos públicos en favor dos seus fillos e da súa muller, fondos que desviaban con regularidade a Andorra, o patio traseiro para que moitos burgueses cataláns agochasen diñeiros en negro, desde onde eran transferidos a outros paraísos fiscais.

Unhas actuacións que serían coñecidas por persoas próximas tanto ao círculo familiar e político de Pujol como doutras instancias de goberno, que sempre ollaron cara a outra parte. Unha práctica que incluso aos que sempre fomos críticos co goberno nacionalista catalán, non entraba na nosa consideración malia certos rumores. Nese senso, lembro cando o goberno da Generalitat, nunha das leis de acompañamento dos orzamentos para 1998, colou á oposición a facultade de vender patrimonio da institución autonómica.

Non pasaron nin tres meses de vixencia de tal normativa cando o goberno puxo en venta o Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya –onde eu traballaba daquela- por 3.000 millóns de pesetas e a privatización do servizo. Unha operación na cal –segundo diversos rumores deses días- foi pilotada por un dos fillos de Pujol, que obviamente tiraría a correspondente comisión. ¿Cantas operacións máis houbo coma esta? Os xuíces dirán.

Tres veces estiven ben cerca de Jordi Pujol. A primeira, cando antes de ser deputado en Madrid, xantaba no Samoa, un restaurante do Passeig de Gràcia recentemente desaparecido. A segunda, cando inaugurou na nosa vila unha placa de homenaxe a Antoni Gutiérrez, do PSUC, e tivemos ocasión de cruzar unhas palabras con el a miña muller, Conchi, e mais eu. A terceira, sería no 2004, cunha noiva que eu tiña daquela e que coñecía a Marta Ferrusola, paramos un anaco para saudala cando o matrimonio ía a misa un domingo. Penso que nunca estiven tan cerca dun presunto criminal como nesas ocasións.