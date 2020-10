O Val de Aran é, posiblemente, o territorio máis singular do Estado español. Non só por ter un idioma de seu, cuxa existencia é practicamente descoñecida no resto de España, senón porque é unha das poucas terras atlánticas dos Pireneos españoles. O aranés forma parte da área lingüística do gascón e esta val é a única que ten coma oficial algunha variante do conxunto occitano.

Desde o seu pacto (Querimónia) co rei aragonés en 1313, a vida no val de Aran non seguiu sempre o mesmo camiño que Cataluña, á cal pertencía. De sempre, os araneses foron fieis á coroa (de aí a presenza habitual de Xoán Carlos I en Vaqueira) e así non secundaron a rebelión dos Segadors en 1640, cando a Generalitat de Cataluña pediu a protección francesa. Malia que o Aran deu apoio ao pretendente Carlos de Austria na Guerra de Sucesión, Felipe V respectou as institucións aranesas.

Ata despois da guerra civil de 1936-1939 a vida do Aran tivo a placidez dun recuncho perdido. Illado do resto de España no inverno, cando a neve impedía o paso polo porto da Bonaigua, e só tivo acceso permanente cando se construíu o túnel de Vielha en 1948. Esta obra abriu as comunicacións e, o que foi máis determinante, os negocios turísticos tanto de verán como de neve, con diversas estacións. Unha febre que exerceu atracción en moitos galegos, que pasaron a traballar e residir no Aran (un 5% da súa poboación).

Daquela, algunhas familias aranesas que xa dominaban os resortes do val, comezaron a facer o mesmo con estes negocios. Entre eles, cabe salientar os Calbetó, unha póla dos cales marchara ao País Vasco a comezos do século XIX (hai unha rúa na zona histórica de Donosti chamada Fermín Calbetón). Recentemente morreu Pepito Calbetó Giménez, cuxo avó Casimiro foi alcalde de Vielha nos anos da Mancomunitat, e cuxo pai, José, tamén o foi no franquismo (pertencía á “Guardia de Franco”).

De ben mozo, Pepito Calbetó aprendeu da súa nai, Esperanza Giménez, os secretos da hostalaría e nos anos cincuenta abriu un hotel, o Urogallo (en lembranza das xornadas de caza co seu pai), que tamén tiña restaurante e discoteca. Desde a súa posición empresarial fomentou a creación do Centro de Iniciativas Turísticas do Val d’Aran, que presidiu durante anos. Os Calbetó eran unha das familias que dominaban a vida e mais a economía aranesas.

Pero o panorama cambiou cando as primeiras eleccións municipais en democracia deron a alcaldía de Vielha por maioría absoluta a Unitat d’Aran, a forza local de esquerdas (despois uniuse ao PSC-PSOE): José Calbetó, o alcalde saínte, presentárase por AP e só obtivo catro de once concelleiros. Coñecidos os resultados, os seguidores de UA manifestáronse perante o hotel Urogallo, o que levou a Pepito Calbetó a decidir entrar en política.

Entre 1991 e 2009 foi alcalde de Vielha, primeiro con Coalició Aranesa-CiU (con CDA, a versión local de CDC) e despois por UDA, que co PP formou a coalición Unió Popular Aranesa, para pasar a militar no PP catalán. Presidiu tamén o consello comarcal pero cando se transformou en Conselh Generau d’Aran e a súa presidencia (Sindico) foi elixida, só obtivo un posto. Defendeu a singularidade nacional aranesa pero sempre desde a plena integración en España.

Pero os Calbetó tiveron que loitar coa presenza doutras familias aranesas que tamén aspiraban a influír no val. Así, con Pilar Busquets, que foi Síndica de Aran por CDA en 1991, cargo que perdeu dous anos despois cando unha moción de censura de Amparo Serrano (UDA), co apoio de Unitat d’Aran. Casada con Josep Boya, tiveron un fillo (Jusèp, director xeneral na Generalitat) e unha filla, Mireia (deputada polas CUP). Outro Boya, tamén de Les pero sen parentesco cos anteriores, é Francés Xavier “Paco” Boya, político e escritor en aranés, Síndic de Aran entre 2007 e 2011, e desde 2019, despois de ser deputado e senador, por Unitat d’Aran-PSC.

Outra familia notable no campo artístico é a do presidente do Institut d’Estudis Aranesi- Academia aranesa dera lengua occitana, Jusèp-Loís Sans, vinculado á Esquerra Republicana Occitana e casado coa cantante Lúcia Mas. A súa filla, Alidé Sans, é con certeza a artista máis coñecida do Aran. Como estas, as familias aranesas estiveron sempre moi vinculadas ao territorio e gardaron as tradicións con moito celo pero tamén cunhas relacións entre elas de xerarquía secular.

Joaquim Ventura