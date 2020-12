Farmacia: ¡largo me lo fiais!

UNA aún no debidamente resuelta independencia financiera, el déficit acumulado durante años –por la negativa autonómica a equilibrar exigencias docentes y financiación adecuada–, el nefasto Plan Bolonia y los daños colaterales de una segregación universitaria hecha sin pies ni cabeza, han abocado a la Universidad compostelana a dejar aparcados problemas de dotación de infraestructuras y de optimización medioambiental.

Para enmendar dichas carencias, la deficitaria USC acaba de presentar un megalómano proyecto de Cidade da Saúde que daría solución a Medicina, reconvertiría Enfermería y se ocuparía, al fin, de la desamparada facultad de Farmacia, cuyos alumnos vivieron toda una promoción –¡nada menos que cinco años!– sin haber podido asistir ni un solo día a clases en un aula propia y peregrinando entre tres facultades ajenas.

Evidentemente, nadie en su sano juicio puede objetar al ambicioso proyecto que acerca a los alumnos a los centros hospitalarios donde practicar sus enseñanzas –cuando el bosquejo se perfile más habrá que reclamar un complejo de edificios con personalidad propia más que un único e impersonal edificio multiservicios–. Pero ocurre que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Es decir, lo ideal no debiera construirse a costa de desechar lo necesario. Más aún cuando esa optimización que se propone tiene la endeblez de un presupuesto en el aire, plazos inconcretos y se sustenta en la esperanza de que Europa subvencione los 84,2 millones –iniciales– que contempla.

Ni la solo voluntariosa respuesta de la Xunta, ni mucho menos la descarnada guerra interinstitucional en que se ha convertido la lucha por ese invocado Fondo UE dan ánimos para la euforia. Lo que, dicho en otras palabras, nos aproxima a las ensoñaciones de la lechera del cuento.

Por eso se antoja temeridad, además de manifiesta e injustificada discriminación para profesores y alumnos de Farmacia –con 150 años de vida y un prestigio que la

sitúa entre las punteras de España– abocarles a otros –de cinco a diez– años más de peregrinaje, con su

biblioteca inoperativa y arrinconada como está en un galpón y con

jóvenes santiagueses que anun-

cian ya su intención de cursar la

carrera en Salamanca, ante la pasividad del decanato.

Es difícil conocer a qué inexplicada fijación responde el anunciado propósito de cargarse los tres aún habilitados pabellones y el clausurado edifico transversal en los que se vino cursando la carrera en vez aprovecharlos como situación transitoria. Porque los males que se atribuyen al precintado aulario demandan, para ser creídos, de más papeles que palabras. Tanto en la supuestamente dañina contaminación como en la fragilidad de la estructura o en la aún no debidamente explicada paralización de las obras rehabilitadoras del edificio, que consumió una cantidad de dinero público –¿imprevisión o despilfarro?– que sumar a los varios millones previstos ahora para la piqueta y para un pretendido aparcamiento que Raxoi también cuestiona.

Claro que todos desean ese majestuoso complejo de la Cidade da Saúde que la USC demanda y la Sanidad gallega necesita, si es que para entonces la masa crítica de alumnos, especialmente de Farmacia, no se ha ido a otros campus. Porque, a la vista de los datos que están sobre la mesa, hay la convicción de que a la aludida ensoñación de la lechera habría que añadir la no menos clá-sica y tirsomoliniana certeza del “¡cuán largo me lo fiais!”.