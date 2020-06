Quizás vaya siendo hora de hacer balance. La vida de una persona es un acúmulo de circunstancias que pasan por una tormenta de anécdotas, un buen número de influencias y un contacto intenso con determinado número de personas. En mi caso, he dado siempre mucho valor a este último apartado. Me han marcado mis allegados, ante todo. Y, entre ellos, han sido fundamentales dos personas: mi padre y mi hijo. Aunque sólo sea porque ocuparon y ocupan un lugar fundamental en mi vida. Alcancé una utopía: que ellos dos, Luis y Roi, fueran, precisamente, mis mejores amigos. Luego, los amores. Y conseguí otra manía privada: conocer personalmente a todos aquellos que fueron influencias angulares para mi evolución. Tanto en el terreno de la literatura, como en el campo de la música; y los artistas, los cineastas, y un buen número de grandes creadores de todos los órdenes posibles. Imagínense: ser lector de Borges y acabar entrevistándolo en una Barcelona surrealista. O haber sido fan de Eric Burdon y de Frank Zappa, y conseguir hablar con ellos sobre el futuro del Rock o del gobierno ideal de los USA. O empaparme del ideal de la Regla Áurea y de los principales preceptos del Diseño Gráfico e Industrial y acabar siendo alumno del genio renovador de esas dos disciplinas paralelas, el arquitecto Bruno Munari...

EL HUMOR Y SUS CÓMPLICES...

Ustedes lo saben. Humor es vida. Este valor humano es el mayor síntoma de inteligencia existente. He procurado, siempre, hacer lo posible por estar cerca de él. Y me ha sido dado conocer, también, a unos cuantos humoristas geniales como Darío Fo. Un revolucionario que soliviantaba a la sociedad italiana de su tiempo y al Mundo con dramas que eran como bombas atómicas: Il papa e la strega, Mistero Bufo... Lo vi, hace muchos años, en el Teatro Español, en Madrid. Pero aquí, exactamente aquí mismo, me hice con un amigo entrañable, hace décadas, que era (y es) uno de los más grandes. Lo he seguido siempre, a través de su presencia en el cine, en televisión, en teatro... y, naturalmente, con un contacto personal continuado. Jamás contaré las que tenemos hecho, pero les garantizo que es antológico. Me ha salvado la vida más de una vez. Entiéndanme. Me ha rescatado de incipientes caídas al vacío. Estabas de bajón por cualquier cosa y venía con cosas como aquello de: “¡Papá! Tengo paperas... Vale. Pues cuando tengas pa putas, avisa, hijo mío...” Y no quedaba más que escojonarte de risa y seguir. Pues bien. Él es Farruco Bernal. Y acaba de publicar una joya en Galaxia: Eles e mais eu. Compostelaneando. Único...