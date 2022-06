TODOS coinciden en que a Sánchez se le han complicado las cosas en el peor momento. Demasiados frentes abiertos, no sólo a causa de errores propios, sino de la maldita coyuntura y la guerra de Putin. Y, sí, también el inevitable desgaste de la legislatura, del que hablábamos ayer. La fricción con sus socios, por unas cosas o por otras, va erosionando el engranaje, va produciendo, se quiera o no, fatiga de materiales. Y fatiga en general. Sin entrar en el debate de jefes y monaguillos, por mencionar esa nueva terminología, lo cierto es que los engranajes de la coalición saltan demasiadas veces, y de forma evidente, cuando lo suyo sería mantenerse engrasados por hábiles relojeros monclovitas. Pero en época electoral (o sea, casi cualquier época) todo se aprovecha. Lo que chirría llama la atención.

Algunos analistas creen que las sucesivas elecciones autonómicas van marcando el paso a este Sánchez en la recta final, pero cada elección es diferente. Lo de Castilla y León se considera punto y aparte. Tuvo lugar en ese momento de cambio de líder en la derecha, de tal forma que Feijóo llegó a Madrid mirando un poco para otro lado, pasando página de lo de Mañueco. Pero Andalucía es lo siguiente, y ahí ya hay que estar en la pomada.

Un resultado mayoritario consolidaría a Feijóo, que querría hacerse con el centro y olvidar la ultraderecha de cara a las generales. Pero, mientras tanto... Sánchez contempla Andalucía como un territorio todavía difícil de reconquistar. Vale la pena el esfuerzo desde Madrid, qué duda cabe, Espadas es, además, su candidato, pero intuye

que no es ahí donde podrá recuperar el resuello que tanto necesita.

La cuestión argelina no permite ver con claridad el último logro, la excepción ibérica aprobada por Bruselas para limitar el precio del gas, responsable de los desajustes en un mercado ahora mismo muy tensionado por los acontecimientos globales, y así bajar a factura de la luz. Por cierto: ¿no podríamos dejar de decir eso tan horrible de topar el gas?

Como ya hemos dicho varias veces, y como parece evidente, la subida de precios (particularmente los precios de los alimentos y los combustibles) y la pérdida de poder adquisitivo, más allá de las causas y de las justificaciones más o menos atinadas y urgentes, pueden dañar al gobierno de manera casi irreversible. Y dejar en anécdota sus esfuerzos recuperadores, como la subvención en los surtidores o el freno a la factura de la luz.

El ruido político, a veces estentóreo en este país, no ayuda. Es verdad que el ruido viene de todas partes y de todos los partidos, pero se diría que es un error hacer cualquier mudanza en tiempos de tribulación, si esa mudanza produce dudas, confusión, tensión y efectos indeseados. El exceso de pragmatismo, que algunos alaban, puede suponer a veces una falta de pensamiento profundo. La caída en el cortoplacismo y en las decisiones excesivamente coyunturales es un mal de este tiempo, vertiginoso y demasiado proclive a lo superficial. También a lo dogmático. Una de las máximas del buen político es no complicar las cosas más de lo que ya se suelen complicar por sí mismas. La política no se explica por el relato continuado de su mecanismo, sino por sus efectos, que deben suavizar la vida de los ciudadanos.

Es duro vivir continuamente en una narración tensionada, que, en no pocos casos, parece ajena, extraña a lo que es la vida de la gente.