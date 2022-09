Feixóo, ‘fodechinchos’?

VOLVEU Núñez Feixóo a Galiza. Volveu. Veu por vacacións. A Moaña. E falou coma un fodechinchos: “En Moaña atopei un pobo moi galego, mariñeiro, con praias moi bonitas...”.

Tamén foi a Carballeira de San Xusto, a “bailar ao seu gusto”, como di a cantiga popular, esa que os cregos, moitos antes de querer usurparlla aos veciños (1990), lle trocaron a letra, e o mozo, na vez de perder a “moza” na “carballeira enramada” (que non “derramada”) perdeu a “súa navalla”.

Pero como cantou Suso Vaamonde naquela festa reivindicativa, póndolle voz aos versos de Millán Picouto, “Sempre intentan confundirme/a verdade coa lei/ Parvo intento!/ Hai moitos anos, a verdade eu a sei...”.

Nesta festa do 2022, os do PP non chegaban a cincocentas persoas, Feixóo dirixiuse a toda España. Quen se lembra das que organizaba Xosé Cuiña no Monte Faro de Chantada, abeirando a “autodeterminación”, ante cinco mil dos seus... Un, que andaba de feiras e tiña a mente de folgar, non puido máis que esmendrellarse escoitando a algúns xornalistas de Madrid vendo que tamén perderon a súa virxindade como “Rosa” na “xesteira” de San Xusto.. Déronse conta de que o presidente do PP non era o “mozo” que eles nos venderon: “moderado, dialógante, home de Estado...”.

Outras moitas plumas e pazamiquieras seguen coa súa cruzada... Pero, ... “hai moitos anos, a verdade eu a sei...”.

Núñez Feixóo é quen é: segue a mesma táctica (lóxico, son os mesmos asesores e deulle resultado) que usou desde a oposición en Galiza. Só que agora trocou os autos de Touriño e Quintana polo Falcón de Sánchez... E esixe diálogo, el que non foi quen de consensuar nin unha soa medida na Xunta, nin de recibir á responsábel da oposición. El que exerceu de oposición da oposición durante trece anos, con insultos varios en cada pleno!

Só acredito no seu anuncio de que se chega á Moncloa remudará todas as leis. Foi o único que fixo na Galiza... Ademais de vendela a cachos ás multinacionais e aumentar a débeda nun 135%.

Feixóo xa anda en coplas polo Morrazo.