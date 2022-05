Félix G. Modroño y los peligros digitales

HA VIVIDO, al menos, en veinticinco casas distintas. Se trata de mi buen amigo Félix G. Modroño, escritor, antes bancario, también dedicado a la hostelería, y con éxito. Es el hombre itinerante por excelencia. Desde que lo conozco está on the road (en el camino), como Jack Kerouac. Nos hemos encontrado aquí y allá, la última vez en el premio Biblioteca Breve. Pero se adentra por Galicia, por ejemplo, y visita cincuenta librerías. “Hay que cuidar las librerías y a los libreros. Se publica tanto que casi nada permanece. Unos libros sustituyen a otros con rapidez en las mesas de actualidad”, se queja.

Poco a poco fue cayendo en brazos de la literatura. Se hizo un alma más libertaria, independiente, buscó un lugar confortable e inspirador para vivir, y vivió en varios. Ahora, en Santander, donde discurre su nueva novela. Zamorano de origen, vasco de nacimiento, con muchos vínculos en el sur sevillí (también obtuvo el Premio Ateneo de esa ciudad), a Félix G. Modroño le va el movimiento, la ebullición, el viaje constante. El viaje sentimental, quizás.

“Mis problemas de vista, que vienen de lejos, y algunos otros más recientes de audición, me han llevado a amar mucho el silencio. Dedico tiempo a estar en silencio. A leer, por supuesto. Y a pensar. A pensar sobre lo que escribo o sobre lo que voy a escribir. Eso es hacer literatura. Porque yo encuentro una diferencia grande entre hacer literatura, o sea, escribir, y redactar. No tengo televisión en casa, ni siquiera conexión a internet (aunque sí en el móvil: ¡tampoco vivo en una caverna!). Y así, apenas veo series, algo que hoy en día está muy de moda. Intento no contaminarme con esos formatos. Lo hago porque sé que me engancharía, me haría perder mucho tiempo, porque lo cierto es que soy muy aficionado al cine, nunca he dejado de ir al cine. Pero la televisión es diferente, por eso prefiero no tenerla en casa. Leo mucho, leo clásicos, y literatura de ahora, quiero saber lo que se escribe, leo también a mis colegas y a mis amigos, y me encanta hacerlo”, explica Modroño. Aunque, reconoce, “mi autor de referencia es Delibes. Porque habla del territorio de mis mayores, habla de mis raíces, y me atrae extraordinariamente su prosa, tan sencilla, pero tan precisa, con toda esa riqueza de vocabulario”.

Félix se suma al auge de la novela negra. Los detectives no son nuevos para él. A menudo mezclados en tramas históricas, ha dado vida a investigadores de épocas pasadas, como Fernando de Zúñiga: “creado a imagen y semejanza de Guillermo de Baskerville, lo reconozco. Y muy orgulloso estoy de que haya sido así”. Su última novela, Sol de brujas (Destino), es, sin embargo, fieramente contemporánea. Habla de asuntos que le preocupan, como el acoso en las redes, como el peligro que se encierra en los móviles, sobre todo para los más jóvenes.

“Tengo la sensación de que es un tema al que los padres no saben enfrentarse, al menos en la mayoría de los casos. Hay una precocidad peligrosa en todo esto, una gran sobreexposición. No soy contrario a la tecnología, que conste. En absoluto. Pero es que los más jóvenes pasan unas seis horas diarias delante de los contenidos digitales. Claro que la tecnología no se puede detener, pero yo, sobre todo, me refiero a las redes sociales, o más bien al uso que se les da. Y esto afecta también a los adultos. Y a los países. Ya sabemos que la información es poder, y, en este mundo digital, mucho más”, concluye.