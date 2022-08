“Festival Bay y Gay”: “RFG” y el “Armida Quartett”

Comienzo de las actividades del “Festival Bal y Gay”, que abre la “RFG”, en el Teatro Pastor Díaz (Viveiro)-20´30 h.-, y que para la fecha del cierre, contará con la “OSG”. La “Real Filharmonía de Galicia”, se presenta bajo la dirección de Maximino Zumalave, para ofrecer una obra de quien da razones al mismo Jesús Bal y Gay, con la “Serenata para cuerdas”, composición valorada por el autor en su presentación con la “ONE”, en junio de 1973, en Lugo, en la que comentaría: “La escribí entre 1941 y 1942. Responde a unos principios estéticos profesados, desde mi adolescencia a lo largo de toda mi vida: en primer lugar, el respeto a la tonalidad, principio de unidad y variación en toda la composición; la composición basada en esquemas formales que garanticen la solidez y al mismo tiempo, flexibilidad a la obra. El primer tiempo está construido en lo que se denomina forma sonata, con la particularidad de que los dos tiempos se presentan superpuestos: la primera vez, el segundo se halla oculto en las violas, que la entrañan en una textura polifónica; la segunda vez, el primero sirve como acompañamiento al segundo. El segundo tiempo es un aria en la que a pesar de su carácter “cantable”, no escasean los procedimientos contrapuntísticos de los viejos polifonistas: cánones, utilización cancrizante del tema, desarticulación de éste, compás por compás, etc...El tercer tiempo, tiene como introducción unos compases que más tarde serán objeto de desarrollo. El primer tema tiene un cierto parentesco con el primer tema del primer tiempo. Hacia el final, los violonchelos cantan un tema que parece nuevo, pero no es más que el principal del segundo tiempo, sometido a un cambio de ritmo”. Entrada pues, con esta obra que representa el posicionamiento artístico del autor, al que conoce la “RFG” por experiencias precedentes.

Para redondear, la “Sinfonía nº 7, en La m. Op. 92”, de L.v. Beethoven, en su tono heroico con tintes áulicos y hasta ciertamente solemne, desde el “Poco sostenuto. Vivace”, en su extensa introducción con la muestra perceptible de la superación de la forma sonata y con una energía vital y audaz entre sorpresas que en tiempos resultaban inesperadas, para entregarse al “Allegretto”, ciertamente fascinante, gracias a su atmósfera encantada y misteriosa. El contraste pretendido aparece por la superposición de una vaga marcha fúnebre de perfil sencillo, aunque my marcado, y la apacible melodía propuesta de manera consoladora por los instrumentos de viento. Es precisamente el sentido del ritmo, el que marque los dos movimientos siguientes, el “Presto”, especie de “Scherzo”, poderoso, brillante e inquietante, que logra superar en actitud al resto de su obra sinfónica, por lo que para estudiosos de siempre, su trío está inspirado en un himno religioso de peregrinos de la Baja Austria, en definitiva, una de las melodías más encantadoras por su sencillez constructiva. El “Allegro con brio”, resuelve el ideario imperioso, con un pasaje contrapuntístico y otro tema puntualmente ritmado y con una coda que resumida en una fanfarria, sobre una instrumentación innovadora, construida sobre bloques sonoros y una animación polifónica. Sobradas sugerencias con una furia frenética pendiente de “fortissimi” y “sforzati”, consiguiendo un arrebato vertiginoso. Como anécdota chocante, opiniones como la de Karl Mª v. Weber: “Con esta sinfonía, Beethoven declara estar listo para el hospital psiquiátrico...” La realidad, como comprobamos, no puede ser más adversa.

El Armida Quartett”, estará en el Pazo do Conde de Fontao (Sta Cecilia, Foz)-al día siguiente, 20´30 h.-, una formación que remite en su nombre a la ópera de F.J.Haydn, y que se fundó en 2006, en Berlín, teniendo como maestros principales al “Artemis Quartett”, a los cuartetos “Guarnieri”, “Alban Berg” o al “Arditti”, logrando su primer premio en el “Concurso ARD”, que le garantizó su presencia en grandes certámenes internacionales. Son sus miembros, los violinistas Martin Funda, y Johanna Staemmier; la viola Teresa Schwann y el chelista Peter Philipp Staemmier. Un programa el suyo entre J.S. Bach, W. A Mozart y un contemporáneo como Marko Nikodijecich, con el “Streichquartett Nº 2”, creador ciertamente polémico por sus actitudes indagatorias en los recursos, en lo que no duda recurrir al imaginario adoptado de Carlo Gesualdo y las aportaciones de las vanguardias que le trasladan a Ligeti, Olivier Messiaen, o las tendencias de la escuela fractal. Domina con osadía las percepciones provocativas de estimulantes “glissandi”, en el espacio de su creatividad como detalle característico, explorando las dimensiones del espacio acústico. Obras suyas, se ofrecieron en las actividades de “CNDM”, a cargo del “Aleph Gitarrenquartett”, con “Endlos die Nacht (Senza ritorno)”.

J.S. Bach, tendrá “3 contrapunti”, tomados de “Die Kunst der Fuge BWV 1080”, la última obra monumental y un resultado posterior a la “Ofrenda musical”, con la que parece tener elementos en común. Quizás el verdadero testamento musical y obra maestra en su construcción. Su génesis deja la impresión de obra inacabada, que se interrumpe efectivamente en medio de una frase por encima de la cual una mano escribió estas palabras: “En esta fuga donde el nombre Bach es utilizado como contrasujeto, ha muerto el autor” ¿Suspendió Bach voluntariamente la composición de la obra para dedicarse a otras tareas? ¿Le sorprendió la muerte en pleno trabajo? La impresión de “El arte de la fuga”, había sido comenzada en vida de Bach. Se supone que, a la muerte de su padre, Karl Phillipp Emmanuel Bach, encargó a uno de sus alumnos. Georg Schübler, acabar la publicación de la obra. Su título, es apócrifo y la colección apareció sin duda en 1751. Sin título, sin fecha, sin nombre de editor y en un evidente desorden, con el último coral dictado por Bach, poco antes de su muerte, a modo de conclusión.

Un par de obras mozartianas: el “Adagio y fuga, en Do m. (para cuerdas) K. 546”, para Abert la contribución más grandiosa de Mozart al género de la fuga en Do m., a cuatro voces, cuyo tema es perfectamente mozartiano por lo que respecta al cambio de atmósferas entre la primera y la segunda parte. La fuga está construida con rigor, y al mismo tiempo, con audacia y agota hasta el final el contraste expresivo contenido en el tema, entre el “pathos” heroico y fatigada resignación. La introducción, que antecede a la visión de la cuerda es de una maravillosa profundidad: aparece aquí, el mismo contraste, pero como velado y bañado de una atmósfera crepuscular del más puro romanticismo. El “Cuarteto en Do M. K. 465 (Dissoncesquartet), será para Hallbret, si el anterior parecía una obra secreta, velada, vuelta hacia matices interiores, esta, por el contrario, ofrece vivos contrastes y evocaciones, de estados de ánimo cambiables que se abren a todo el mundo. Obra dedicada su querido Haydn, como el resto del ciclo, en una señal de devota admiración, tanto por la expresión artística, inequívocamente personal, como por el concepto de trabajo temático, llevado a la absoluta perfección. Ya desde los primeros compases del “Adagio” inicial, Mozart advierte su intención de infringir mediante una abreviación radical, todos los procesos de modulación.