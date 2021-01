Filomena, a mi pesar

LA TELEVISIÓN se pasó el día metida entre nieves, algo que, visto desde Madrid, era desde luego una novedad. No tanto así desde otros lugares. En algunos se acumulan ya varios metros de nieve y lo cuentan en programas locales (y en algunos nacionales) con esa naturalidad de los que han vivido siempre en la montaña.

El parte meteorológico se ha ido haciendo fuerte en las pantallas. Hemos hablado del tiempo toda nuestra vida, cuando no había nada mejor de lo que hablar, pero ahora es un tema muy principal. Seguimos dependiendo de la naturaleza, a pesar de todos los progresos: como los primeros hombres sobre la tierra, hay cosas que no podemos dominar. Y es algo que extraña al hombre contemporáneo, tan acostumbrado a dominarlo casi todo. O a creérselo.

En plena pandemia, este enero de 2021 nos ha recibido con la que dicen que será la nevada del siglo. Vale que no llevamos más allá de veinte años, pero al menos ha servido para desatascar por un instante los informativos. Lo había hecho, para mal, el ataque antidemocrático al Capitolio norteamericano, quizás la peor manera de empezar el año. Pronto formará parte de la historia infausta.

Pero lo cierto es que el coronavirus no sólo ha secuestrado nuestras vidas, o poco menos, sino también la información de cada día. Nadie niega la importancia del asunto, pero el ser humano no puede alimentarse eternamente del miedo, aunque hoy el miedo sea líquido, por citar a Bauman, y nosotros nos los bebamos cada noche en soledad. Parece que este momento de incertidumbre y de fragilidad se presta a las aventuras ególatras de algunos, a la desmesura brutal, al engaño. Quizás es bueno que la nieve haya llegado para suavizar los contornos, para devolvernos un instante de juego.

Mientras Filomena arreciaba, yo me dejaba acunar por la memoria de la nieve. Aunque aquí, tan cerca del mar, casi nunca nieva: a mi pesar. Son recuerdos de infancia y de un huerto claro donde florecía la nieve en los lejanos inviernos. Bastante más que ahora. Así que me alegra que lleguen otra vez las nevadonas. Pero en los informativos, lo que fue juego y sorpresa por la mañana, se tornó pronto lamento, porque el país se detenía, los coches no podían avanzar, Barajas se cerró. Todo fue Madrid de pronto, aunque en realidad media España estaba cubierta por un manto blanco extraordinario.

La sorpresa de la nieve en Madrid se vio en los programas que comenzaron incluso en exteriores (Joaquín Prat lo hizo). Los de Telecinco hablaban de quedarse a dormir en el plató. Soñamos con Jack London en el Klondike del Yukón, pero sólo éramos buscadores de recuerdos. Los niños se lanzaban bolas junto a la Puerta de Alcalá. Y El Retiro parecía de pronto tan invernal como Central Park.

Al anochecer, cuando esto escribo, las temperaturas caen como cuchillos. Algunos han visto la nieve por primera vez. Hay siempre un resquicio para el juego, lo que más amamos. Filomena habrá traído inconvenientes, y también un cierto perfume de las nevadas de antaño. Su nombre me recordó al gran Torrente Ballester y también nuestros esfuerzos para disfrazar el desasosiego contemporáneo. Si el refrán dice verdad, este va a ser un año incomparable. Mucha fe hay que tener en el refranero para creérselo.