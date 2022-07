Final del “VI Curso Airas Nunes”

Seis intérprete para completar las actividades del “VI Curso Airas Nunes”, de nuevo en el Auditorio del CGAC”, con la garantía y seguridad de haber recuperado la normalidad, tras el voluntarioso esfuerzo del año anterior. Se consigue mantener el entusiasmo de alumnos asistentes y la confianza del profesorado, un valor añadido, que supone una constante desde la primera convocatoria, ante la presión que para sus organizadores, suponía meterse en prueba tan determinante. Voluntad y entusiasmo, sobreponiéndose a las escasas ayudas exteriores y sabiendo sacar buenos rendimientos de las ayudas de compañeros e instituciones locales en la cesión de espacios. Resultaba tirar la china al estanque y esperar su respuesta, con la inquietud en el ánimo. En algún momento de aquella dos primeras convocatorias, recordamos momentos de decaimiento ante los imprevistos de día a día, y en medio, lo que ya supimos, pero aires mejores, nos trajeron la consolidación del “Airas Nunes”, un clima excelente entre ellos, profesorado y alumnado, y la seguridad de que condicionantes ajenos, no dañaría la seguridad de la convocatoria. Dos últimos conciertos en el Auditorio de “CGAC”, que durante años mantuvo un Departamento con dos agrupaciones estables, el “ T. A. C”, de Diego Rodríguez y “Vertixe Sonora” de Pablo Coello”. Más recientemente, el las “Xornadas de Música Contemporánea”, “Poñer o foco”, dieron cabida al proyecto de María Domínguez, “Pasaka”, con obras de Vykintas Baltakas, Gérard Pesson, Fran MM Cabeza de Vaca, Sara Nemstov y Diego Jiménez Tamame.

Una sesión de clausura con Emilio Ubach-violonchelo-, quien se decidió por el “Estudio nº 21, Op 73, músico de Praga, de familia judía y que había estudiado con J.F.Kittle, antes de seguir con el profesor Julius Goltermann, a quien sustituirá a veces en su orquesta, convirtiéndose en sus asistente real. Aquí habríamos llegado a la conversón del músico en importante chelista, tras dejar de lado al violín, en realidad un imposición familiar. La excelente relación entre profesor y alumno, harán el resto y un aspecto importante, vendrá asegurado por su incorporación, como segundo chelista de la Orquesta de la corte de Löwenberg, lo que le supuso el alejamiento de su entorno familiar. Su faceta como compositor, dejará piezas con importante arraigo popular: Papillon”, Arlekin””Gnomentanz”, “Elfentanz”, “Sppinigsong”, “Tarantella” o la “Polonesa de Konzert”. En su llegada a Lówenberg, había recibido una precursora recepción, gracias a su relación positiva con el primer chelista Theodore Oswald.

José Borges, pianista, se centro en los impresionismo ravelianos de “Ondine”, de “Gaspard de la nuit”, segunda de las piezas que hacen grupo con “Le Gibet” y “Scarbo”. Una evocación poética en “Ondine”, un lamento de los mortecinos cantos de lluvia, que estimula la imaginación del poeta, alentado a través de una efusión melódica, sobre un atractivo trémolo de fusas, que se desarrolla en perfecta igualdad, en un sugerente segundo plano, en indicación de “pianissimo”, propuesto por la mano derecha. La “Ondina” canta tiernamente, en medio de una indecisión tonal, perfecta para la inmersión en un estado de ánimo requerido, hacia un “crescendo” vehemente y apasionado.

Miguel Iglesias con el “Scherzo, en Do sost. m. nº 3, Op 39””, de F.Chopin, el “scherzo”, dedicado a Adolf Gutmann, uno de tantos apreciados discípulos y que había iniciado en su apacible retiro en Mallorca, antes de su publicación parisina con la firma “Troupenas”. Pagina sólidamente afirmativa y resultona para los intérpretes, avanza con las cuatro notas repartidas en ritmo ternario, un anuncio de las octavas sueltas y picadas, antes de un pasaje en “stacatto”. Versatilidad de ideas sobre el teclado en e trascurso del “Scherzo”, hasta una segura conclusión en una estilo “con fuoco”, con saltos en la mano izquierda, para que unas octavas definidas, nos confirmen e final. De todas formas, se trata de mantenerse a distancia del “scherzo” clásico.

Dasha Rosinskij Propenko y el Mozart de la “Sonata en La m. K. 310”, primera sonata trágica que recuerda al mundo que desea transmitir, en su perfecta proporción. Paumpgarten, fiel estudioso, dirá:”Del lógico y variadísimo desarrollo de una idea fundamental, brota como una idea fuente inagotable, la más impensada variedad de talantes, que torna unitariamente toda esta composición, a veces armónicamente atrevidísima. El tenebroso demonismo del estado de ánimo fundamentalmente pesimista, que la informa, irrumpe con primordial violencia hasta en la melodía del “Andante cantable” El estilo de la tonalidad, viene a expresar una determinación fría y sin llanto, dominada por un orgulloso rechazo de cualquier consuelo, ante una suerte visiblemente adversa

El “Trío Colman” (violín, chelo y piano), se decidían por un Beethoven primerizo, el del “Op. 1, nº 3”, en el que destaca como una aventura creadora que marca época, en la expresión del drama tonal, en su amplia escala incrementada por la naturaleza del material, así como por los contrastes dinámicos y la afirmación de un ímpetu subyacente Un trío que vista la actitud del creador, quedará sometido a sucesivas revisiones, llegando a conocer una transcripción para “Quinteto de cuerdas Op. 104”, pero en particular, el más nuevo, el más beethoveniano y el más maduro y expresivo, valoraciones que tendrán en cuenta sus contemporáneos, obra de un joven de 25 años y pendiente de la línea evolutiva de la música, en la que será un nombre que llenará la historia desde entonces. En sus tiempos, un “Allegro con brio”, un “Andante cantábile con variazioni”, el “Minué , quasi Allegro” y el “Finale Prestissimo”. En el “Allegro con brio”, nos hallamos con una página oscura y apasionada

El “Trío Mosaicos”, con en Brahms del “Op. 101, en Do M”, del que se tomó el “Pronto non assai”, el segundo movimiento. Quizás el Brahms de las “baladas”o de los “intermezzi”, dominado por un talante caprichoso, dentro de un a modo de ,”scherzo”, comenzado por un episodio que explora ideas que hacen aflorar a l par el piano y las cuerda. Una parte central que resulta un trío contrastante, motivado por largos acordes en el piano, recibe la respuesta e “piccicatti”, de las cuerdas, con aire desenvuelto, con una idea secundaria marcada por síncopas. La recopilación del episodio de entrada, no difiere más que en algunos detalles, concluyendo la coda con el primer tiempo. Un trío que es celebrado por su peculiar atmósfera, típica en algunas composiciones de obras coetáneas y otra idea de sus entretenimientos en el lago de Thun.