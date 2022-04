“Flores de Música, obras y versos de varios organistas”: Marta López y “Marés Sonoras”, en “De Lugares e Órganos”/ “Crux Fidelis”: Rosana Orsini y J.M.Dapena

Bajo el título de uno de los libros recopilatorios de Martín i Coll, clave en el programa del ciclo “De Lugares e Órganos”, recibimos en la Igrexa da Universidade- 20´00 h.-, a Marta López y al grupo “Marés Sonoras”: Patricia Cadaveira Martínez- saxofones soprano y alto-, Marcel Pasqual Royo-vibráfono-, Pablo Pérez Sanmamed- contrabajo-, y las percusiones de Carlos Roda Mas, en esta sesión que se maneja entre el órgano, en confluencia con el jazz y la improvisación dentro de una renovada perspectiva, en la que Marta López viene avalada por sus estudios con Bruno Forst, Roberto Fresco y Montserrat Torrent, tras ampliar en masters con Menno von Delft, Richard Egarr, Olivier Baumont, y recibir el reconocimiento del Guildhall Arts Fellowship, de la Guildhall School of Music & Drama. Fue invitada también por el Royal College of Music Harpsichord and Continuo Fellow. Destaca su preferencia por el repertorio ibérico entre los siglos XVI/VVIII, y para este concierto, apuesta por piezas de propia elaboración en un premeditado criterio en cuanto al acompañamiento, tema no tan extraño, si nos atenemos a los patrones que con frecuencia propiciaron los propios músicos.

Martín i Coll, será en lo posible el punto de referencia, el fraile franciscano que había sido primer organista del convento de San Diego de Alcalá, y organista mayor de San Francisco el Grande, de Madrid, manteniendo una permanente relación con José Elías, organista de Las Descalzas Reales y recopilador de cuatro obras fundamentales, conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid, con las signaturas que van desde la “M. 1357” a la “M. 1360”. El “M. 1357”, lleva el título “Flores de música, obras de versos de varios organistas. Escriptas por fray Antonio Martíni Coll, organista de San Diego de Alcalá, Año 1706”. Colección en la que figuran versos, fabordones, tientos, pasacalles, españoletas, folías, vacas, pavanas, canarios, canciones y tocatas italianas, minués, zarabandas francesas, diferencias sobre la gaita, canciones catalanas, obras para timbales, marizápalos, bailes del Gran Duque, danzas de hachas....Para Martín Moreno, estas colecciones parecen estar dedicadas indistintamente a la música de tecla, pues hay obras más apropiadas para el clave y otras son específicamente organísticas.

El volumen “M. 1359”, al que pertenecen “Las folías”- anónimo del XVIII- y “Bayle del Gran Duque”, de “Huerto Ameno de varias flores de música recogidas de muchos organistas” por fray Antonio Martín i Coll, contiene en especial fabordones y versos, volumen que precede al “M.1360”, con igual título y que se entrega a la música de danza: Alemandas, zarabandas, canarios, matachines, minuetos y otras, algunas con títulos como “Mónica forzada”, o “Quando podré lograrte”. En su conjunto en cuanto a los cuatro volúmenes Higinio Anglés dejará escrito que eran obras sobradamente conocidas por los organistas, de forma que Martin i Coll juzgaba prescindible la citación de los nombres de los autores al comienzo de cada pieza, lo que arrastrará problemas de atribuciones y autorías. De su maestro Andrés Lorente, pudo haber recibido obras de Aguilera de Heredia, Pablo Bruna, Diego Xaraba, Juan Cabanilles, Juan Baseya y hasta Corelli, Denis Gaultier y Hardel. En otras obras, nos hallamos ante el Martín i Coll teórico, con el tratado “Arte del cantollano y breve resumen de sus principales reglas para cantores de choro dividido en dos libros “,exposición de modo claro y sencillo de la teoría y práctica del canto llano, signos, notas, claves, tonos y entonaciones y modo de reconocerlas en el canto.

“Diferencias sobre la Gayta”, para comenzar, en las que la mano derecha del órgano sostiene dos notas a la manera del ronco de la gaita, mientras la izquierda ejecuta giros melódicos y rítmicos que imitan los toques típicos del instrumento, a veces con cierto aire de libre improvisación y las “Folías”, son en efecto piezas de gran popularidad con versiones inagotables desde el Renacimiento, basadas en una serie de acordes de ocho compases, dividida en dos secciones de cuatro, similar a la “Romanesca” . Su posible aparición, se hizo posible en documentos portugueses de finales del XV y su herencia alcanzará hasta los compositores del Barroco y el Romanticismo. La folia evolucionó así durante un larguísimo período con la garantía de una libertad en la estructura rítmica, con ejemplos que nos llevan hasta en “Cancionero Musical de Palacio”.

En programa, de nuevo un encuentro con Frei Bartolomé de Olagüe, con una “Xácara “, del “Libro de Cyfra”, de la Biblioteca do Porto, este personaje del que nos pusieron al día el investigador Andrés Díaz Pazos, y el organista-compositor Fernando Buide, en su amena sesión “Frei Bartolomé de Olagüe. Organista e Compositor compostelán”, en el Museo do Pobo Galego, hace un par de días. Vida, obras y penalidades de un personaje rescatado del ostracismo y del que algunas de sus piezas, recuperaron aliento al órgano, desde su procedencia del “Libro de cifra de Porto”. Antonio Valente, estará representado por una ”Romanesca” de la “Intabolatura de cembalo”, procedente de Nápoles (1576), pieza igualmente popular por las abundantes versiones y que fue escrita cuando estaba al servicio de la Iglesia de San Angelo (Nápoles). Antonio Mestres, con la ”Tocata Pastoril”, de la Biblioteca de Catalunya, de este músico de la Iglesia del Palau Reial Menor, de Barcelona, cuyas piezas pastoriles, fueron realmente reconocidas por la imitación de los estilos populares del XVIII, con un aire que puede acercarse al espíritu del “majismo”, el mismo que inspirará a Goya y a Enric Granados. Sencillez armónica y destacado uso de ritmos que inevitablemente, tentará a posteriores imitadores.

Plegaremos con el Bayle del Gran Duque”, incluido en “Huerto Ameno”, otro anónimo del XVIII, pieza reconocida como “Aria de Florencia” , sobre la que pesan más de doscientas versiones, y con seguridad procedente de otra popular danza, muy al uso del italiano Emilio d´Cavaliere, de 1589, que tendrá refrendo en el medio escénico en una comedia “La Pellegrina”, estrenada con motivo de los esponsales de Fernando de Medici y Cristina de Lorena, un excelente fresco de época con tintes actualizados en esta idea que anticipan la organista Marta López y sus aventurados colegas de “Marés Sonoras”, en un tratamiento de curioso juego de espejos, como ellos mismos dicen, entre tímbricas y estéticas.

Actividad en el “Espacio Cultural” de San Martiño Pinario: “Crux Fidelis”- 20´30 h.-, en interpretación de la soprano Rosana Orsini y el guitarrista J.M. Dapena, quienes presentarán en arreglo especial el “Stabat Mater”, de L.Boccherini y la “Cantada al Altísimo” de J. de Nebra. La soprano se especializó en Nueva York y en la Manhattan School of Music, antes de continuar en Londres, en 2004, en la Royal Ac. of Music, con Diana Forlano. Entre sus roles, abundan papeles mozartianos, a los que se añaden otros de Verdi o Puccini. Estuvo también en Nápoles en su relación con Antonio Florio y entre sus trabajos discográficos, destaca el presentado con Marco Brescia “Angels and Mermaids, religious music in Porto and Santiago de Compostela”. J.Manuel Dapena, estuvo como concertista en el Carnegie Hall neoyorquino, en 2008 y en su trayectoria merece mención la relación con la escuela de David Russell. Grabó dos registros que definen su evolución. “Rincón mágico: obra completa para guitarra de Joaquín Turina” y “Al pie de una guitarra: música para guitarra inspirada en la poesía de Miguel Hernández”

Luigi Boccherini y el “Stabat Mater G. 532”, en un particular tratamiento en el género de obras que tienen una menor presencia en su catálogo en el que nos encontramos con páginas sueltas, un “Dixit Dominus” o “ll Giuseppe riconosciuto”, sobre texto de Metastasio. El “Stabat Mater G. 532”, tuvo dos versiones, una primera para soprano y cuerdas (2 violines, alto, chelo y contrabajo), y una segunda, tras su revisión, de 1800, publicada en Nápoles, para trío vocal (soprano, tenor y alto), con un grupo de cuerdas, una aproximación a la original con notables modificaciones, especialmente en las indicaciones de tempo. En 1880, Hans Michel Schletter, trasladó la obra en un planteamiento para piano y voz, que es el que sirve para la transcripción con acompañamiento de guitarra. En cualquier caso, no se observa la presencia del apoyo de un coro. Una obra en once tiempos, que comienza con el “Stabat Mater dolorosa”, un “grave assai”, hasta concluir con el “Quando corpus” (Andante lento), y que en la edición final, se acerca a los tres cuarto de hora de duración. En definitiva, se encuadra dentro del género camerístico lo que facilita su frecuente programación. Boccherini, para la historia, es ese compositor relacionado con nuestro país y que dejo profunda huella por la importancia y calidad de sus cuartetos y quintetos, sobresaliendo como un chelista virtuoso.

José de Nebra (1702/68), con la “Cantata al Altísimo”, fue maestro en repertorios que van desde los salmos a los responsorios, las letanías, las lamentaciones, las secuencias y en no menor medida, las cantadas y los villancicos. Había sido organista de las Descalzas Reales y músico de cámara de la casa de los Duques de Osuna, compartiendo protagonismos sociales de gran rango, creando con el castrato Farinelli fastuosos montajes para Fernando VI y Bárbara de Braganza, hombre pues prolífico, como podemos comprobar, dedicando una importante entrega de obras sacras en los años finales de su vida, como producto de una mayor atención a las labores en la Capilla Real, a las que se añadirán importantes encargos de obligado compromiso, demostrando un respetable dominio del oficio. Muchas de aquellas obras, prestarán atención al doble coro, pero otros resultados hallaremos en composiciones de ámbito más íntimo, y entre sus virtudes, destacan el buen tratamiento de los estilos homofónicos y polifónicos.