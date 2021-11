Focos de la pandemia

DESDE el inicio de la pandemia, se han diagnosticado en el mundo más de 247 millones de casos de covid-19, mientras que la cifra global de muertos ya supera los 5 millones, siendo EEUU, Brasil e India los países con mayor mortalidad. En este momento, la pandemia está focalizada en Europa del este y en el Reino Unido, con una incidencia acumulada en riesgo extremo. La situación del Reino Unido es preocupante (IA = 888 casos por 100.000 hab., y con una tasa de vacunación de 65,83%), las vacunas por si solas no frenan el contagio, donde se ha producido un incremento de casos e ingresos hospitalarios, siendo el índice de transmisión del virus muy elevado y con la variante delta plus circulando, entre un 10-15% más contagiosa que las anteriores.

En el Reino Unido se equivocaron con una política de cero restricciones y flexibilizar totalmente las medidas de protección en julio cuando la incidencia era todavía muy alta; no cometamos el mismo error en España cuando tenemos al virus bajo control. El crecimiento de contagios en la Europa del este es un hecho destacable, las tasas bajas de vacunación (próximas al 30%), eliminar restricciones y relajar medidas de protección han sido la causa de tener una incidencia acumulada tan alta en numerosos países, entre otros cabe destacar: Rumanía/IA=975, Bulgaria/IA=905 y por encima de los 1000 (Croacia, Montenegro, Serbia, Serbia, Eslovenia, Georgia, Lituania, Barbados y Letonia, con 1.752, la incidencia acumulada más alta).

Todos estos países tienen una tasa de vacunación próxima al 30%. Rusia con una tasa de vacunación de un 28,93%, supera las 1.000 muertes diarias estos últimos días. Ucrania tiene una tasa de vacunación de un 13,06%. En el otro extremo están países como España (78,44%), Italia (67,92%), Francia (65,83%), Alemania (64,03%), Turkía (52,32%), Polonia (51,29%). España, es una especie de isla epidemiológica, con una IA<50. Si bien no debemos de alarmarnos ante el hecho de que surjan repuntes, hay que estar alerta.

Resulta chocante el hecho de que siendo Europa el continente con una tasa más alta de vacunación, sea el único continente donde sube la COVID (IA/250 por millón de habitantes en Europa, IA/150 en América del Norte y IA/50 en América del Sur). En España tenemos que ser muy cautelosos, ya que el riesgo no ha desaparecido, la pandemia no acabará hasta que no se acabe en todo el mundo. En Europa, con el crecimiento que está habiendo, tenemos un problema.

En España no podemos cantar victoria, se pueden descontrolar las cosas en cualquier momento, la incidencia está estancada, hay tendencia a pequeños repuntes, hay que estar vigilantes, hay que estar preparados para diagnosticar los brotes que se produzcan y aislarlos, hay que blindar el sistema sanitario y de salud pública, no se deben desmantelar los equipos de rastreadores, de salud pública, los refuerzos de atención primaria. Hay que tener muy presente que la pandemia es dinámica, el virus tiene sus ciclos, que suelen repetirse cada dos meses. Cuidado con la variante delta plus. Con total seguridad habrá repuntes, esperemos que no tengan un gran impacto al tener un alto porcentaje de población vacunada.