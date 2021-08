Fracaso en Afganistán

LAS espeluznantes imágenes de hombres enjaulados quemados vivos o sumergidos en una piscina hasta que se ahoguen volverán a producirse en Afganistán. Los niños verán prohibido jugar con inocentes cometas, al fútbol o al ajedrez, y las niñas tendrán que olvidarse de aprender en un colegio o de ir al médico cuando lo necesiten. El avance militar de los talibanes en el país centroasiático es imparable y ni tan siquiera necesitan de conversaciones de paz con el Gobierno, porque la caída de Kabul puede estar cada vez más cerca. Se confirmará así un nuevo fracaso de la comunidad internacional para hacer de Afganistán un país democrático en lugar de una dictadura teocrática.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Jose Biden, de retirar a las tropas de su país veinte años después de la Invasión de Afganistán, en repuesta a los atentados de 2001 de Al Qaeda aboca a la repetición de las imágenes que dejó la salida de Saigón de los últimos ciudadanos que abandonaron la capital vietnamita ante la llegada de los vietcong. De hecho, todos los países occidentales están preparando operativos para sacar del país a quienes se han tenido que quedar hasta última hora.

Estados Unidos y el resto de país occidentales que apoyaron su acción militar fracasan donde antes fracasaron soviéticos e ingleses, y Afganistán volverá a se un Estado fallido en el caso de que no se convierta de nuevo en un Estado terrorista o narcoterrorista. El intento democratizador debe darse por amortizado y las muertes en operaciones militares una inutilidad, entre ellas las de decenas de militares españoles que cayeron como consecuencia de la participación de nuestro país en el conflicto.

La comunidad internacional que no ha podido consolidar la democracia en Afganistán debe prepararse para gestionar el posconflicto, porque la primera consecuencia de la victoria talibán será una nueva crisis de refugiados como la que originó la guerra de Siria. A los afganos que creyeron en las virtudes de la democracia no se les puede dejar ahora caer en manos de quienes han demostrado que la piedad no forma parte de su interpretación de la ley islámica.