Fraga quixo gobernar España despois de Franco

Falaba o outro día de galegos que estaban máis interesados en gobernar España que en gobernar a Galiza. Un destes galegos foi o ministro de Franco Manuel Fraga Iribarne, que despois de ver que non era quen de gobernar España veu facer o propio á Xunta da Galiza.

De ministro de Información e Turismo do ditador a fundador primeiro de Alianza Popular e despois do actual Partido Popular.

Imaxinades a Joseph Goebbels (ministro de propaganda de Hitler) pretendendo gobernar Alemaña despois da II Guerra mundial?

Fraga estaba realmente interesado en ser presidente do goberno español e para iso fundou Alianza Popular. Despois de varios intentos presentándose ás eleccións españolas tivo que dimitir e rematou formando parte do Europarlamento, onde se aburría pasando as xornadas votando e rematou presentándose a Presidente da Xunta da Galiza.

É un exemplo dun galego que antes de presidir o que el consideraba unha Comunidade Autónoma o intentou co goberno español fracasando en reiteradas ocasións.

O seu afán por mandar levouno, sendo xa presidente da Xunta da Galiza, a facer a proposta de administración única que o seu sucesor no PP español Aznar non contemplou nin sequera entrou a discutir sobre ela.

Quen queda no actual PP dirixido por Casado que se lembre e fale sobre o fundador Fraga? Ninguén fala xa do fundador, nin aquí na Galiza. Quen mandou facer a Cidade da Cultura para maior gloria súa rematou a súa vida sendo Senador autonómico sen pena nen gloria.

Despois do franquismo houbo unha grande discusión no seo da esquerda; algúns apostaban pola reforma da réxime franquista e outros pola ruptura con este.

Finalmente saíron gañando os reformistas que permitiron que xente que estivo dentro do franquismo poideran estar no futuro réxime post-franquista.

Dese xeito, xente como Fraga ou o propio Adolfo Suaréz poideron ocupar as responsabilidades que ocuparon despois da reforma política do franquismo.

Tamén foi así como policías, gardas civís e militares afíns ao anterior réxime continuaron despois de estar vixente a Constitución de 1978.

Así foi tamén como xente como Billy el Niño seguiu formando parte da policía despois de terse comprobado que foron auténticos torturadores con Franco vivo.

Unha páxina máis da recente historia política española na que participaron con empeño moitos galegos.