‘Free Guy’ y la Inteligencia Artificial

DE manera reciente se estrenó la última de las películas protagonizada por Ryan Reynolds, llamada Free Guy. El argumento es similar al del Show Truman, con la diferencia de que, en vez de tratarse de una persona de carne y hueso, el protagonista (Guy) es un personaje no jugador en un videojuego el cual comienza a realizar acciones no programadas inicialmente por sus creadores y a comportarse de manera no predecible, convirtiéndose en la primera inteligencia artificial que cobra vida en el mundo.

Lo cierto es que en el mundo cinematográfico no son raros los ejemplos de este tipo, desde Arnold Schwarzenegger en The Therminator a los entrañables C3PO y R2D2 en Star Wars. Sin embargo, el grado de desarrollo de la Inteligencia Artificial dista mucho de lo imaginado por los creadores del séptimo arte. La complejidad del ser humano es difícilmente replicable, por lo que las innovaciones que se están produciendo son sobre áreas específicas que permiten su aplicación a determinadas tareas delimitadas.

De hecho, aunque muchos se vean tentados a realizar una lectura de la película sobre si los robots deben merecer derechos y obligaciones, el trasfondo es mucho más complejo, por lo que no debe evitar que hagamos una reflexión sobre los verdaderos problemas y beneficios que sí es capaz de causar la Inteligencia Artificial.

Existe una clara denuncia a la adicción de los videojuegos y, sobre todo, al hecho de que muchos jóvenes y no tan jóvenes llevan una segunda vida en la red que, en ocasiones, los lleva a no distinguir entre lo que es real y lo que es ficticio. En la película, la coprotagonista se enamora de Guy, cuando el verdadero amor de su vida es la persona (de carne y hueso) que la ha acompañado durante buena parte de su vida.

Las redes sociales y los videojuegos tienen beneficios en forma de mejora de ciertas habilidades sociales y cognitivas, pero existe una línea muy delgada que, si se sobrepasa, genera problemas psicológicos de difícil solución. A mi juicio, el más problemático es el que tiene que ver con la pérdida de seguridad y de identidad propia en el mundo real, ya que lo que uno ve a través de la pantalla puede verse como más valioso, aunque sea inalcanzable (aunque no necesariamente por falta de capacidad).

Además, aunque no es objeto del filme, la perspectiva económica no debe ser olvidada, ya que los procesos de automatización, aunque en términos netos no vayan a suponer destrucción de empleo, sí que pueden ocasionar cambios en la estructura productiva y las relaciones laborales, además de generar pérdidas para ciertos sectores como los trabajadores menos cualificados o las pequeñas empresas.

Free Guy es una gran película que invita a la reflexión, pero los únicos que tienen la capacidad de ser libres son los seres humanos.