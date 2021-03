Fuegos de artificio

COMO las elecciones autonómicas de Madrid son una de tantas en un país que se encuentra casi de forma permanente en campaña electoral, que implica la paralización de las decisiones importantes para que gobiernos y partidos se centren en ganarlas y no hacer nada que pueda tener consecuencia en las urnas, todo lo que partidos, dirigentes y candidatos digan sobre proyectos o coaliciones durante la larguísima campaña electoral hasta el 4-M tiene una importancia relativa cuando no ninguna.

Todo queda entre paréntesis hasta el recuento de los votos, que será lo que determine que bloque gana, quien logra sobrevivir, quien se hunde, quien puede gobernar, quien queda condenado a la oposición. Y todo lo que los candidatos declaren sobre sus preferencias para formar Gobierno puede quedar en agua de borrajas en función de los resultados. El candidato socialista, Ángel Gabilondo ha sido el primero en poner sobre la mesa la política de alianzas con el objeto de lograr allegar el voto de centro que deja huérfanos Ciudadanos. Pero a la vez no puede estirar mucho esa cuerda porque para tener alguna posibilidad de gobernar es imprescindible que el partido naranja logre representación en la Asamblea y sus votos sean decisivos para formar Gobierno. Y se los den a él.

Las encuestas apuntan a que las elecciones pueden convertirse en un ejercicio inútil, que solo habrán servido para que Isabel Díaz Ayuso cambie de aliado, que la vicepresidencia en lugar de ser de Cs pase a Vox, si ambos partidos alcanzan la mayoría absoluta. Pero también puede darse la paradoja de qué, en efecto, las elecciones no hayan servido para nada y que un Ciudadanos reducido sea más necesario que antes para una mayoría conservadora. En ese caso, el partido naranja no tendrá la excusa de las pasadas elecciones de hacerse los dignos por no negociar directamente con Vox, a pesar de que sus votos eran imprescindibles para garantizar la estabilidad del Gobierno autonómico.

La vuelta en círculo para llegar al mismo punto, elecciones mediante, dilación en las llegadas directas a las empresas mediante, habrá supuesto la pérdida de dos meses y la ironía de que con menos diputados tendrán más capacidad de presión. ¿Dejará Cs que haya un Gobierno progresista en Madrid? ¿Compaginara el apoyo al PP en Andalucía y Castilla y León con la posibilidad de sustentar un Ejecutivo progresista en Madrid? Se juega su futuro y su credibilidad.

Y en la izquierda ocurre lo mismo. Gabilondo rechaza pactar con Pablo Iglesias. Pero el líder de Podemos ya ha dicho que cada uno se dedique a movilizar a su electorado y a atraer votos, y luego ya se hablará. ¿Renunciará Gabilondo a sustituir a Ayuso si los números dan para ello con el concurso de Iglesias? ¿Dará un paso atrás Pablo Iglesias si su presencia es un impedimento para que Ciudadanos apoye a Gabilondo y el PP abandone la Puerta del Sol? Todas las preguntas que puedan hacerse no tendrán respuesta hasta la misma noche del 4 de mayo porque los datos son tozudos y las posibilidades de acuerdo están limitadas. Hasta ese momento, todo lo que digan son fuegos de artificio.