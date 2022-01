Fuera de tiesto

Oíd, chicos, que ya me parece demasiado. Que, en su momento, se le hayan dedicado páginas y hasta editoriales a las andanzas financieras de ese tal Urdangarin, era obligado. El asunto y el personaje tenían una ineludible trascendencia pública. El se lo buscó. Y los tribunales se lo hicieron pagar. Y como era quien era, los medios de comunicación, hasta por un simple deber deontológico, se lo contaron a quien quiso saberlo. Pusieron en evidencia lo que el chico hacía a escondidas. Y eso estuvo bien. Tenía que ser. Y se hizo.

Pero esto de ahora, referido a sus actuales, ya no andanzas, como antes, sino tan sólo actos personales, sin ninguna trascendencia pública, al menos entre la gente bien educada, ya no es cosa que a los medios deba interesar poner de relieve, precisamente por eso: por ser de carácter privado y merecedores, pues, del respeto debido.

¿Qué el chaval parece que se ha metido en un buen follón? Si. Pero es cosa suya. Y sólo suya. Un asunto personal, o como mucho, familiar, de su mujer o ex, que ya no se como será, sus hijos y la nueva pareja que dicen que ha encontrado. Nada más. Nosotros no tenemos ni debemos tener nada que ver con eso. Respetar y callar.

Me ha llegado a sorprender –y eso que en este país tal inclinación ya ni siquiera es muy creíble– que hasta la televisión pública haya dedicado algo más que muchos minutos, medio programa entero, nada menos, incluyendo el acoso –sí, acoso– callejero a los hijos de Iñaki Urdangarin, poniendo a unos chavales ante una situación más que extrema, que, por cierto, solventaron brillantemente.

Ni me parecía asunto a tratar informativamente por la TVE ni mucho menos de buen gusto hacerlo como lo han hecho. Incluso me pregunto que dirían los presentadores de esos programas si se sacasen a colación también los asuntos más chirriantes de sus vidas privadas, que también los habrá, por lo que por ahí van diciendo.

Una mierda, vamos, cotilleo burdo y de baja estopa, que la simple educación, ya no digo la justicia, debería limitar completamente. Y en eso, los medios de comunicación sí que deberían ser abanderados del buen comportamiento: para ellos, es necesario y urgente saber compensar adecuadamente el deber de informar sobre lo que tiene interés público y aquello otro que forma parte del ámbito sacro de la privacidad. Sí: información y privacidad son dos patas inseparables del sostén de la democracia, incluso de la cultura, diría yo.

Echaos atrás, pues. Parad toda esa decadente sevicia de entrega al mero cotilleo, que suele ser no más que cosa sucia en los bajos del vecindario.