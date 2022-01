Gala de Reyes viajera con la “RFG” y su titular Paul Daniel

Saludando al nuevo año, la “RFG” y su titular Paul Daniel, nos invitan a en estimulante viaje musical por las obras y autores elegidos, con la colaboración como solista de bandoneón, al limeño Claudio Constantini, en el Auditorio de Galicia- 21´30 h.-, y siguiendo el patrón del reclamo: Tren, barco, avión y otros medios de locomoción. Claudio Constantini, viene de familia eminentemente musical y profesionalmente visitó la salas más prestigiosas, desde el Conzertgebouw a la Konzerthaus Wien, mostrando preferencias en colaboraciones camerísticas con músicos como Leticia Moreno, Ksenija Sidorova y Rafael Aguirre, Realizó registros testimoniales como el reciente ”América”, con obras pianísticas de G.Gershwin y A. Piazzolla y para”IBS”, la integral de Claude Debussy. Fue alumno asistente de Aquiles Della Vigne, seguidor de las escuelas de Claudio Arrau y Gyorgy Cziffra.

Persona clave para esta gala, por parte de los arreglos, será Ian Farrington, en cuanto nos remitimos a las piezas de Rimsky-Korsakov, B.Strayhorn, o G.Gershwin y otra de su propia firma, inspirada en la folklórica “The Sailor´s hornpipe”, un detalle en curiosas variaciones sobre esa tonada, y que se distancia de la conocida de Henry Good, para los “BBC Proms”, que en esta ocasión se anuncia como “A Ships hape Shidndig” . Farrinton trabaja regularmente con la Orquesta Aurora, para algunos de sus proyectos, en parte tomados del sinfonismo e incluso en recreaciones jazzisticas. Formó también su grupo “Art Deco Trío”- clarinete, saxo y piano-, y en las proximidades de G. Gershwin, destaca “Gershwinicity”. Otra de las experiencias las realizó con “Counterpoise”, además de ser músico de sesión para bandas sonoras de cine. Compuso el ballet “Switchback” y “Al Haytham´s Light”, una ópera para la English Touring Opera y la banda sonora “Horrible Histories Movie: Rotten Romans”, “A Shipshape Shidind”, el concierto para violín “Romance”, y obras para la “Orchestre National Bordeaux Aquitanie” , con Paul Daniel. Sus arreglos se manejan entre estilos que abarcan el jazz, las canciones tradicionales, las raíces africanas, el cabaret berlinés o las músicas klezmer. Dirigió la versión de cámara de la ópera de Janacek “The Cunnig Little Vixen”, y para la “BBC F.O.”, el arreglo de la serie televisiva “Teletubbies”.

Piazzolla en la consideración de Claudio Constatini, estará con “Aconcagua”, para bandoneón y orquesta. Piazzolla, como maestro del instrumento, nacido en Mar del Plata y con asentamiento neoyorquino, probó con el insigne Anibal Troilo, tras asistir a las docencias de Líbero Paulini y Miguel Caló. Troilo será un referente indiscutible, pero pronto alcanzará su personalidad propia, reflejada tanto en lo melódico como en lo rítmico y en los aspectos armónicos. En sus endiabladas variaciones, introdujo el novedoso recurso de la acentuación sincopada y los cambios de tonalidades en el transcurso de las mismas. Nombres grandes del instrumento, como Osvaldo Fresedo, Eduardo Arolas, Horacio Salgán, Atilio Stranpone o Roberto Firpo.

No puede faltar un Strauss, y esta vez será el turno para Eduardo con “Bahn Frei!” y “Con Vapor! Op. 70” quien también disponía de orquesta propia dedicada en exclusiva a obras del entorno familiar, después de haberse presentado en 1859 en la Diana Saal. Su popularidad en Viena, rivalizó con la de Johann y superó a la del sombrío José, quien tras su muerte le permitiría acceder a la dirección de música en la Corte Imperial, siendo el cuarto Strauss en recibir ese reconocimiento. Vean también como zumba el “Vuelo del moscardón”, ese intermedio orquestal, perteneciente al cuadro I, del Acto III, de “El Zar Saltan”, del que saldrían una popular suite compuesta en 1899 en sus tres números, de aquella ópera tomada de un texto de A.Puchkin. Jacques Ibert, con la entretenida suite sinfónica de la que se toman “Le Métro”, “Paquebot” y “Parade”, tres de sus números en una muestra de ingeniosa asimilación de las influencias del “jazz-hot”, de la música de Paul Whiteman, el Gershwin de “Un Americano en París” y las formas urbanas, que tendrá buena acogida en el Aeolian Hall neoyorquino, en 1924. Cerca quedan Billy Strayhorn y G.Gershwin, de nuevo.

Farrington arregló de , “Take de A Train” o “Chatanooga ChooCoo”, partiendo de B.Strahorn (1915/67)/H.Warren, ese compositor “alter ego” de Duke Ellington, con quien colaborará permanentemente llegando al extremo de que resultará difícil diferenciales en las respetivas autorías. En 1963, había dirigido en Chicago la “Second Ellington Band” para el espectáculo “My People” un resultado de esa carrera de afortunado entendimiento que nos traslada a finales de los años treinta, cuando Ellington lleve a registro “Something To Live For”, con el propio Strayhorn al piano. En sus equipos, músicos como Johnny Hodges, Barney Bigard, Oscar Lunceford, Cootie Williams o Ben Webster, entre otros. Gershwin pues, para no perder comba, con el mismo Farrrington en arreglos, en concreto por “Wing It” (variaciones sobre “I Got Rhythm”), pieza destinada al musical “Girl Crazy”, de 1928, junto a otras de éxito como “But not for me” o “Embraceable You” y que tendrá hueco en “Un Americano en París”, para que S. Berkovitz, se apunte a “Promenade Walking the dog”, pieza del filme “Shall We Dance”, con Fred Astaire y Ginger Rogers. el “Swing” destilando por los cuatro costados en los años gloriosos del género.

En medio de sesión, Silvestre Revueltas con “Música para charlar”, obra de profundo sentido testimonial del compositor mejicano, allá por los años treinta, en los que conocerá en Madrid a músicos españoles, excepto a Turina y también a miembros de la Orquesta Filarmónica y Sinfónica. De allí saldrán obras como “Janitzio”, “Caminos”, “Homenaje a Federico García Lorca”, “El renacuajo paseador” o”Colorines”, dentro de un período que Rafael Alberti dejará constancia en las emisiones en radio, en el otoño de 1937. Volvería a su país, en 1938, para un estreno con la “OSM” en el Teatro del Palacio de Bellas Artes, para un concierto en el que estrenó precisamente “Música para charlar”, versión de concierto de la música de las películas “Ferrocarriles de Baja California” y “El Indio”, que después conocerá una suite realizada por el ilustre Erich Kleiber, en el año 1943.