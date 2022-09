Gala Lírica: “LXX Aniversario de Amigos de la Ópera de A Coruña”

Gala Lírica en el Teatro Colón- 20´00 h.-, actividad en los actos del “LXX Aniversario de Amigos de la Ópera de A Coruña”, en la que ocupan especial protagonismo Angela Meade, Moisés Marín, Borja Quiza, Veronika Dzhioeva, Mónica Redodo y Luiz Ottavio-Faria, acompañados por la “OSG” y el “Coro Gaos”, bajo la dirección del invitado José Miguel Pérez Sierra. Galas de gancho para el entusiasta aficionado y que nos remite a otra precedente de hace un par de convocatorias, en la que contamos con la soprano Sondra Radvanosky, el tenor Alejando Roy, el barítono Carlos Álvarez y el bajo Simón Orfila, con la colaboración del pianista Alfredo Abbati. Méritos y afinidades para cada cita y un reconocimiento de los cantantes con la cita, aportando páginas elegidas a tenor de las preferencias. Angela Meade, por su apabullante impresión que nos dejó como “Leonor” de “La forza del destino” de la semana pasada en la asunción de tan sufrido rol en sus exigencias. Moisés Marín, al que tendremos en la próxima “Norma” de Bellini, y que en la temporada recién concluida se le pudo seguir en óperas como ”Les Contes de Hoffmann”, de Jacques Offenbach en el Palau dels Arts de Valencia o en “Le Nozze di Figaro” de Mozart, en el Teatro Real.

Borja Quiza, talento de la casa- “Don Carlos” , en “La forza del destino”, de la pasada semana-, fue protagonista de la curiosa y testimonial “El abrecartas”, obra póstuma de Luí de Pablo, mostrando igualmente excelentes dotes con pinceladas cómicas en “La verbena de La Paloma”-“Julián”- o en los estilismos barrocos de “Vendado es Amor, no es ciego”, de José de Nebra”, ofrecidas en otras convocatorias, y en otra sentida gala lírica en el entorno rossiniano dedicada a “Alberto Zedda, en el recuerdo”, en 2017. Veronika Dzhioeva, a la que tendremos en la “Norma” de V.Bellini, prestigiada garantía eslava que siempre goza de buena acogida, como ya tuvimos en el recital de apertura con Asmik Grigorian, superando condicionantes a consecuencia del trasiego de maletas a tumbos, que la obligaron a cantar con los puesto, sin desmerecer su entrega y buen oficio. Veronika, es artista con raíces profesionales con el Teatro Bolshoi, y que presta importante atención a la recuperación de óperas de tradición rusa, que reclamaban esa puesta al día, al margen de los títulos más comunes desde Borodin a Rimsky-Korsakov, Tchaikovski o Mussorsky.

Luiz Ottavio-Faria- “Padre Guardiano” de “La forza del destino”-, el bajo apreciado por su particular registro y que en lo relativo a la presencia escénica muestra recursos de cuidada caracterización de personajes, le pudimos apreciar en este certamen en roles verdianos como “Attila”, o el temible “Il Grande Inquisitore”. Luiz, es un cantante de sobresaliente proyección internacional, con cartel en coliseos líricos de primer rango, desde el Teatro Verdi di Trieste al Teatro alla Scala; Seattle Opera; Arena di Verona, Opera de Marsella; Opera de Montreal y otros de referencia, a los que se añaden los trabajos en registro discográfico. Mónica Redondo- “Curra” en “La forza del destino”- pone el punto de gracia con esta mezzo que recibirá la justa valoración de su incorporación al elenco.

Por si quedan dudas, una primera parte de tentaciones rossinianas y casi un recordatorio al añorado Alberto Zedda, la “Sinfonía ” de “Aureliano in Palmira” para tomarle el pulso a esta especial consideración, el “dramma serio “ cargado de números dedicado a la voz y que añade también, en consideración al “Coro Gaos”, “L´Asia in faville è volta”, el coro de pastores del segundo acto, en esta ópera con destino al Teatro alla Scala milanés y que había tenido la dirección de Alessandro Rolla, en su estreno de 1813. Angela Meade, Moisés Marín, Mónica Redondo, y el “Coro Gaos”, otorgarán colorido en el espectro de registros vocales, en “Dunque ingrata”, de “Ricciardo e Zoraide”, ópera que en su gala de presentación, había contado con la gran Isabel Colbrán como figura estelar, y cuyas garantías fiables parecen conservarse en la edición crítica de Federico Agostinelli y Gabriele Gravagna en la “Fundación Rossini” de Pesaro.

Más rossinianas con el duetto de “Zelmira” a cargo de Veronika Dzhioeva y Mónica Redondo “Perchè mi guardi e piangi”, recitativo acompañado y dúo entre “Zelmira” y “Emma”, una “Zelmira” a la que también dio lustre la Colbrán, en este “dramma per musica” tomado en lo literario de Dormont de Belloy, para el Teatro San Carlo, de Nápoles. Entonces, “Emma” había sido Anna María Cecconi, y cuya partitura autógrafa se guarda en el Conservatorio de París. Para completar el aparatado del “Cisne de Pesaro”, “La Donna del lago”, con “Eccomi a Voi , miei prodi”, en la voz de Moisés Marín, aria para lucimiento personal por las exigencias que se demandan al cantante, y que se ofrece en el primer acto, rol de “Rodrigo di Dhu”” en un despliegue de lucimiento, para este melodrama que remite a Walter Scott y que fue recibido con entusiasta aceptación hasta que eb tiempos recientes, su centro por excelencia sería el Maggio Musicale Fiorentino, a partir de 1958.

Angela Meade y el “Coro Gaos”, se impondrán con “Quel sangue versato”, de “Roberto Devereux” (Gaetano Donizetti), de consabido temple elegíaco y cumbre de una trilogía basada en las heroicidades traspuestas del XVI, con anclajes en “Anna Bolena” y “María Estuardo” aunque vagante a su sombra. Similar temple en cuanto a visceralismos desde las entrañas, en la que la protagonista “Isabel”, rinde por su poderío de coloratura. Luiz Ottavio-Faria, de nuevo nos arrastrará, en la continuación con “Son Io spirito che nega”, del “Mefistofele” de Arrigo Boito, aria tremebunda para sus innegables cualidades fruto de un físico poderoso. En verdad, el espíritu que todo lo niega, en respuesta a “Fausto”.

Para el barítono Borja Quiza, otra tentativa a partir del “Don Carlo”, de Verdi, “Son io, mio Carlo”, declamación estremecedora, que alcanza el grado de acaparamiento de algunos de sus dúos, que otorgan fuste a esta ópera que supo sacar el mejor partido del texto de F.Schiller, como el monólogo “Ella giammai m´amò!”, el aria de “Isabel de Valois”, “Non piangere mia compagna” o el dúo de “Rodrigo” y “Don Carlo” “L´Ora suonò”, en esta ópera de imponente bravura y a la trató con cierta displicencia . Para el “Coro Gaos”, el Verdi no tan distanciado con respecto a éste, el de “Macbeth”, del que se toma “Patria opressa”, con reminiscencias reivindicativas. De Francesco Cilea, el “Intermezzo” de “Adriana Lecouvreur”, modismos del verismo en sus aspiraciones de enmarcarse en un continuum”.

De “Adriana Lecouvreur”, el aria “Ecco, respiro appena... Io so l´umille ancella”, página seductora donde las haya, en la voz de Veronika Dzhioeva, esa actriz que pretende rebajar el grado de los elogios cargantes, sintiéndose precisamente “l´umille ancella”, y que en lo interpretativo se inclina a una lírico-spinto. Mónica Redondo, se apoya en “Samson et Dalila” de Camille Saint- Saens, con “Amour! Viens aider ma faiblesse” (¡Amor!, ayúdame en mi debilidad), la cortesana que con todo, no disimula resquemores. Para embriagarnos sin reparo, Angela Meade nos obsequia con la inmarcesible “Ebben? Ne andrò lontano”, del primer acto- “La Wally”-, de Alfredo Catalani y que demanda en el canto una considerable flexibilidad y recursos por lo que se ha convertido en una preferencia en todo tipo de galas y recitales.