Galicia Calidade (también política)

CON más de una década de retraso sobre las previsiones, a día de hoy aún se desconoce cuando estará finalizada la parte gallega de la Autovía del Camino de Santiago, que comienza en Navarra y terminará, quién sabe cúando, en la capital gallega. La mayor parte del recorrido está finalizado, curiosamente en primer lugar el asumido por las administraciones autonómicas de Navarra y Castilla y León y, claro está, el que coincide con la vieja A-6 entre León y Lugo. Desde el municipio lucense, concretamente desde Nadela, discurre la A-54, entre el Camino Francés y el Primitivo, hasta Palas de Rei. Aquí se vuelve a la vieja nacional hasta Arzúa para tomar de nuevo la autovía hasta la capital gallega. La previsión es que el tramo Palas-Melide se termine el próximo año mientras que el último, Melide-Arzúa, no antes de 2025. En fin, son previsiones, porque a lo largo de lo que llevamos de siglo se incumplieron muchas fechas como para no desconfiar ahora. Los retrasos sirven al Gobierno para presumir de inversiones en Galicia. Como no se ejecutan, las partidas se vuelven a incorporar en los presupuestos del año siguiente (en el papel) y como no tenemos posibilidad de que se cumplan hacemos como que les creemos. Y todos tan felices. Unos porque creen que nos engañaron y los supuestos engañados porque al menos también les engañamos. ¿O no?