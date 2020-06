Galicia ceibe con sentidiño

EN la sexta esfera del paraíso, bajo la protección de Júpiter, sitúa Dante a los buenos gobernantes. Recopiló a los de su tiempo, aunque no hay motivo para pensar que no sigan llegando a ese lugar los buenos presidentes que dejaron un profundo legado en sus pueblos, entre los cuales estará nuestro Albor. Lo imaginamos departiendo con sus colegas en el más allá y feliz al ver que su concepto más logrado ha servido de emblema para que Galicia salga como campeona del estado de alarma. No hay vacuna ni tratamiento probado contra el virus pero a cambio el sentidiño se ha propagado por toda la sociedad creando eficaces autodefensas.

Médico a fin de cuentas, don Xerardo aplicó en política recetas de su consulta y prescribió un medicamento social con plena vigencia décadas más tarde. El sentidiño no ha caducado. Los gallegos lo siguieron tomando en las dósis adecuadas y ahora durante la pandemia doblaron la cuota, ayudados por un sistema sanitario robusto y una administración que huye de grandilocuencias y controversias. El resultado es que Galicia se pone al frente del pelotón autonómico tras una Operación Triunfo en la que no hubo asomo de favoritismo, ni jurados que miran afinidades partidarias o compra-venta de apoyos.

En ese terreno la comunidad no partía precisamente con ventaja porque el Gobierno central tiene otro color y Feijóo no puede competir en la puja de votos en el Parlamento. No ser un territorio socialista ni nacionalista situaba a Galicia en una mala posición en la Divina Comedia de la política nacional, incluso en los tiempos de un virus que demuestra ser neutral y apartidario en sus preferencias. No obstante desde aquí se insiste en poner énfasis en lo sanitario y hacer hincapié en la colaboración. Se crea un clima propicio que preside las relaciones entra la Xunta, el Gobierno y la administración local. En los principales actores parece haberse inoculado la pócima del sentidiño de Albor hasta el punto de que la política gallega, con excepciones marginales, parece un oasis en medio de la tensión sin tregua. Las poco significativas posiciones estridentes que se están manifestando durante la crisis, parecen siempre instrumentos desafinados en medio de una orquesta que suena conjuntada.

Antes de abandonar el estado de alarma Galicia ya se había alejado del alarmante estado creado por polémicas, performances y denuncias inoportunas que distraían a la sociedad del objetivo fundamental. Aquellas que se han intentado promover por estos lares se han topado con la indiferencia general o la terca realidad. Qué decir del mantra de una sanidad precaria, privatizada y colindante con la del tercer mundo, con la cual los gallegos tendrían que situarse en la Fase 1 y no al frente de la recuperación de la normalidad. El tremendismo populista al que algunos llevan décadas abonados, muy distinto a la crisis modulada, es uno de los grandes derrotados en esta crisis, al contrario que el sentidiño que acuñó en su día el primer presidente de la Galicia democrática. Hay una Galicia ceibe del estado de alarma que no requiere revoluciones sino la receta de Albor, que allá estará en el paraíso de Dante.