Galicia sempre volve

DE ESE NUNCA VISTo (antes) confinamiento surgió el irrefrenable deseo de mirar hacia el rural como solución a muchos males, incluso como dique de contención de la pandemia. La amenaza al coronavirus agitó las conciencias urbanitas de muchos gallegos y les convenció de que, lejos de los atascos y las muchedumbres y por muchas comodidades que ofrezca la ciudad, hay mayor calidad de vida. No es una mera impresión. Éste sábado 27 de junio se puede encontrar plaza en cualquier hotel pero complicado lo tienes si buscas una casa de turismo rural; el Hostal estará en julio casi vacío pero en el Parador de Muxía no queda libre una sola habitación. Quizás por eso la campaña turística de la Xunta, ese Galicia Volve con Benedicta, la nueva musa del agro, se preocupa de abrir los brazos para acoger a los visitantes en los entornos naturales de nuestra tierra. No dudaron Ana Pontón y Alberto Núñez Feijóo, que son los más listos de esta clase política, a la hora de iniciar esta atípica campaña regresando a sus orígenes... muy rurales, por cierto. Ella, aspirante, en Chorente-Sarria y él, defensor, en Os Peares, que uno se olvida si forma parte de Lugo o pertenece a Ourense. Los dos dejaron claro que un gallego sempre volve... a sus raíces. Como Benedicta.