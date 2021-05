Gallaecia:

O talento, como o define o dicionario da Real Academia Galega, é a capacidade intelectual e creativa. Para o uso que fago aquí do mesmo, paréceme mellor, con todo, a terceira acepción do dicionario da RAE, que fala da intelixencia ou aptitude para unha determinada ocupación.

No acto de apertura do curso académico da Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), celebrado o pasado 5 de maio, o presidente da Academia presentou un informe sobre a produción científica nas distintas comunidades autónomas. No caso de Galicia, o 90% da produción científica é achegada polas universidades. Nesta análise, aínda preliminar, pero moi elocuente, evidénciase que as nosas universidades perderon posicións respecto ao resto de España ao longo da pasada década. É certo que de modo moi desigual entre elas, tanto no que respecta ao seu punto de partida como ao que agora ocupan. Con todo, a falta dunha análise pormenorizada destes datos e da súa explicación, resulta evidente que noso empuxe científico minguou comparativamente en relación ao do conxunto do Estado.

Tamén recentemente a Fundación Cotec e o Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) presentaron o “Mapa del talento en España 2020”. O índice de talento é unha síntese da maior ou menor fortaleza das comunidades autónomas na facilitación, atracción, crecemento e retención do talento, así como nas capacidades e vocacións técnicas e o coñecemento entre os profesionais. Galicia está situada en valores considerados intermedios nestes seis piares. A nosa mellor posición no conxunto das comunidades autónomas, como sextos, dáse no piar relativo ao “crecemento do talento”, centrado tanto na educación formal como na formación no ámbito das organizacións (as empresas, en particular). A nosa peor posición, decimoprimera, dáse no piar do coñecemento, que valora a capacidade de xerar e aplicar o coñecemento a través dos profesionais e das organizacións, tanto públicas como privadas. Globalmente ocupamos a novena posición, por baixo da media española, e por baixo da media estamos tamén en catro dos seis piares nos que se centra o estudo: todos menos o crecemento e a retención de talento, sen que tampouco neles esteamos como para tirar foguetes.

Por certo, o indicador do teletraballo sitúanos moi ben, en quinta posición entre as comunidades autónomas. Témome que isto sirva para animar aínda máis ese discurso de que debemos promocionarnos como unha terra de promisión para quen queira vir a teletraballar desde aquí para “o inglés”. Se iso consólanos, adiante, pero eu creo que fiar o futuro do noso país a teletraballadores expatriados é renunciar a cultivar con éxito o noso propio talento e para o noso propio beneficio.

Aurea mediocritas é unha expresión latina que significa “dourado termo medio”. É certo que en ocasións o mellor é ocupar unha posición moderada, afastada de extremos ou excesos que nos compliquen a vida ou mesmo a deterioren. Pero se falamos de talento, só hai unha cousa peor que estar na medianía, e é tocar o chan, ao que, por certo, é moi fácil chegar desde o enganoso confort que pode achegar o ver que outros están peor.

Vivimos xa nunha economía do talento e este vale máis que a terra, o traballo e ata o capital. Por iso é imprescindible formalo, atraelo, retelo e facelo crecer. O dourado termo medio no que vivimos instalados en relación ao talento non é máis que un chapado, nin se sequera de ouro, e cando comece a descascarillarse, farase aínda máis patente.