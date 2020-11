“Ganar es fácil; perder, no”

CREO que he dedicado más tiempo a las elecciones norteamericanas que Ferreras en las últimas 24 horas, pero la cosa sigue. Se veía venir que no se solventaría el nombre y apellido del presidente a las primeras de cambio, entre otras cosas porque el voto por correo (y el voto adelantado) era muchísimo. No en vano, Biden acaba de convertirse en el candidato a presidente más votado de toda la historia de los Estados Unidos, ahí lo dejo. Y, a pesar de ello, las fuerzas parecen tan igualadas, todo está tan absolutamente dividido casi al cincuenta por ciento, que el resultado final se ha postergado, sin contar con los recuentos que Trump ha comenzado a pedir, no sé si convencido de que no puede ser que él pierda unas elecciones o sólo porque quiere convencer de ello a los demás. Más allá de la ventaja que pueden suponer Wisconsin y Michigan (éste ganado ayer a última hora) para Biden, es evidente que nada se puede dar por sentado todavía.

Muchos, en efecto, atravesamos la noche y la madrugada del martes al miércoles constatando que todo lo que se preveía sobre las elecciones USA se iba cumpliendo. En primer lugar, el enorme foco que las televisiones españolas dirigieron sobre el escenario norteamericano. La atención global que provoca la política estadounidense es indiscutible, mucho más, en esta Era Trump, tan preñada de surrealismos y morbos varios. Como ya dijimos aquí, hasta la cobertura de la pandemia quedó en un segundo plano, creo que por primera vez en muchas semanas. El seguimiento de Televisión Española, con un equipo muy completo de corresponsales (Lorenzo Milá y Franganillo volvieron allí para la ocasión), el de Antena 3 y el de La Sexta, especialmente, fue muy intenso y se alargó hasta el comienzo del día y más allá. Cuando regresé a la pantalla, pasadas las doce de la mañana, Ferreras todavía estaba allí.

Lo que confirmaba que algo nos iba en ello. Y que el personal estaba más atento que nunca. No sólo a los datos, sino a los más pequeños detalles: especialistas y académicos que entraron en directo, o periodistas afincados habitualmente en los USA, desgranaban con gran precisión lo que ocurría, no ya en este o aquel estado, sino en barrios concretos de las ciudades más populosas, famosos por ser de unos o de otros. A este nivel hemos llegado en el análisis de las elecciones norteamericanas. Insuperable. Asombroso, también.

Pero más allá del enorme interés de las televisiones de aquí (seguí, entre otras extranjeras, CNN, Fox, BBC y CNBC, que, por supuesto, hirvieron durante toda la noche), estuvo presente toda esa energía que se deriva de una gran fiesta democrática, sí, pero en un escenario de gran suspense y gran división. Ese escenario, conocidos ya prácticamente los resultados, sigue a estas horas exactamente igual. Si es que no ha empeorado. Y esa es la mala noticia, desde luego. Que Biden se vaya acercando a la victoria, como parece, está provocando una reacción personalista de Trump, tan personalista como su campaña y como su política, que reclama nuevos conteos allá donde cree que tenía que ganar. Fue entonces cuando dijo una de sus frases quizás más sinceras en todo este tiempo: “Ganar es fácil. Perder no. No para mí”. Seguramente, para nadie.