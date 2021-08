COMO cada 18 de agosto hemos conmemorado el asesinato de Federico García Lorca lamentando, además de su prematura muerte, la enigmática desaparición del cadáver. En este 85 aniversario se ha hecho con dos puntos de inflexión –por encima de la ya tradicional negación de su familia a rastrear los campos inmediatos al camino de Viznar–, y el trágico suceso ha cobrado un mayor interés divulgativo.

Uno ha sido la negativa del Tribunal Constitucional a admitir el recurso de la nieta del maestro Dióscoro Galindo, asesinado junto al poeta y dos banderilleros anarquistas, para continuar en pos de la localización de la fosa en que fueron enterrados. Inquietante negativa que se suma a otras del aparato judicial. Otro, ha sido el énfasis puesto por los cronistas en recordar que las últimas palabras escuchadas por el dramaturgo fueron rojo y maricón.

Lo he contado en uno de mis libros. La primera vez que escuché el nombre y apellidos del granadino, quizás tendría alrededor de once años, fue en boca de un Guardia Civil en Llerena, mi ciudad natal. Aquel tipo se vanagloriaba de haber participado en el “fusilamiento del poeta rojo y maricón, Federico García”. Me quedó grabado y pregunté a mi abuelo quién había sido. Él, además de ilustrarme, me recitó de memoria unos versos del Romancero Gitano. Luego me advirtió que estaba prohibido hablar de la muerte del poeta. Años más tarde me regaló un ejemplar del poemario de pastas amarillas, que alguien robó de mi biblioteca.

Puede que aquel guardia fuera un fanfarrón sin mucho crédito, pero también había corrido por las tabernas que “las amistades robaron el cadáver al amanecer”. Por ello siempre he sospechado que ahí está la raíz de la negativa familiar a remover las tierras del camino de Viznar a Alfacar. Dadas las buenas relaciones de Federico con la familia del poeta Luis Rosales y otras granadinas de derechas, quienes trataron de salvarlo, no resulta descabellado afirmar que Lorca descansa en algún rincón anónimo de la Huerta de San Vicente, como suponen recientes investigaciones. Si así fuera no es de recibo mantener el misterio y la controversia por más tiempo.