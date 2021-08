Garzón, a carne e o cambio climático

AS declaracións de Garzón sobre a carne tiveron, e posiblemente seguirán a ter, unha ampla resonancia na sociedade española. Entre outras razóns, porque están a incidir nunha vella polémica que puxeron xa en circulación, a comezos do século pasado, os naturistas, trofoloxistas e vexetarianos, na procura dunha ”vida sa” radical e que, moito máis recentemente, neste século, revitalizaron os defensores das dietas veganas, do culturismo e dos dereitos dos animais. A novidade que poderían ter as proclamas actuais do ministro español sería a de poñer o acento das repercusións do consumo de carne sobre o cambio climático, porque as outras sobre a saúde e o medio ambiente son xa argumentos moi clásicos neste debate.

De entrada, habería que dicir que os datos que utiliza Garzón son válidos en termos xerais, xa que non hai discusión sobre o feito de que a produción de carne de vacún, dentro do sistema alimentario, é a que ten unha maior taxa de emisións de gases con efecto invernadoiro. Pero, como tantas veces ocorre coas cuestións moi complexas, un dato illado non é información abonda se non o situamos no contexto no que se xera. E así, por exemplo, esquécese frecuentemente que esta redución no consumo de carne polo cambio de dieta xa se está a producir nos países occidentais desde que hai varias décadas comezaron as campañas que relacionaban este alimento coa saúde. Campañas que, por outra parte, tiveron un éxito moi relativo, con diminucións de só o 10-15% e, mesmo nalgúns casos, con inversións nesta tendencia.

Os cambios de dieta non son tan sinxelos de promover como moitas políticas alimentarias queren imaxinar, xa que se enfrontan na maioría dos casos con tradicións moi arraigadas que se resisten a desaparecer. Por iso, dedicar a estas modificacións na dieta moitos dos esforzos que se lle deben á loita contra o cambio climático podería chegar a ser un camiño cheo de frustracións e magros resultados.

Por outra parte, o problema do consumo de carne a nivel mundial (que é o que interesa nestes asuntos do cambio climático) non está tanto nos países desenvoltos como nos emerxentes, por exemplo Brasil ou China, que nos últimos 50 anos incrementaron entre 5 e 7 veces o seu consumo de carne , así como nos protagonistas da xeografía da fame, dos que a África subsahariana sería un bo exemplo. A estes países non se lles vai negar na súa desexable senda do crecemento, que nos vindeiros anos teñan acceso a unha dieta variada con bastante máis carne da que agora consomen.

En relación co cambio climático e a gandería, máis interesantes semellan ser outras accións como son as que se centran en melloras da xestión da produción, que poden aumentar sensiblemente o secuestro do carbono no solo (con reducións das emisións de ata o 45%), o aumento da eficiencia dos diferentes procesos que interveñen no ciclo de vida da carne (con diminucións posibles do 15%), ou simplemente limitando as perdas en enerxía e materiais (con rebaixas nas emisións do 10 %).

A gandería, como todas as actividades nas que se sustenta o benestar humano, está a influir nas emisións de gases de efecto invernadoiro polo que, como no resto dos sectores económicos, haberá que procurar fórmulas para a súa diminución, pero sempre dándolles prioridade a aquelas accións máis rendibles e deixando para mellor ocasión outras que, como a limitación no consumo de carne, ofrecen peores resultados e maior inseguridade. Non se pode esquecer que moitas das xenerosas predicións sobre os cambios da dieta nas que se basean estas campañas proceden exclusivamente das ciencias biomédicas, cando neste asunto as ciencias sociais, principalmente a antropoloxía, teñen aínda moito que dicir e matizar.