“Gemas preciosas”: De Richard Galliano a Astor Piazzolla, con Helena Sousa Estévez

Concierto tentador por su propuesta en la temporada de la ”RFG” bajo la dirección de Joana Carneiro en el Auditorio de Galicia-mañana a las 20´30 h.- y que repetirá el viernes en el Teatro Afundación, de Vigo. La directora, ofrecerá el previo de “Conversando con...” a la hora acostumbrada-19´45-, en este programa que anuncia obras de L.v. Beethoven, Richard Galliano, Astor Piazzolla e Igor Stravinski. Solista especial, la ourensana Helena Sousa Estévez, con residencia en Rotterdam, tras estudiar en la Escuela Musikene de San Sebastián, y en posesión de masters como el Bachelor and Master of Music o el HEAR Hautes École des Arts du Rhin, de Estrasburgo, en Francia. Muestra interés por los repertorios contemporáneos, al tiempo que cultiva la docencia y las actividades artísticas como intérprete. Su presencia en esta jornada, estará pues doblemente justificada.

Galliano y Piazzolla, una amistad que venía de largo, el acordeonista francés, por su parte, se había perfeccionado en el Conservatorio de Niza, antes de trasladarse a París, en donde conocerá a Claude Nougaro, con quien se especializará en dirección de orquesta en 1983 ofreciendo trabajos de creación como “Allée des brouillards”, “Des voiliers” o “Vie Vilolence”. Tres años antes, había conocido a A.Piazzolla, que le animó a crear su grupo “Nuevo Musette”, en la línea de “Nuevo Tango”, del argentino. Elementos procedentes del jazz, se incorporarán a su estilo, partiendo de músicos como Chet Baker, Wynton Marsalis, Michel Portal- con quien colaborará en otras experiencias-, Charlie Haden, Toots Thielemans o Kurt Elling, entremezclados con estilos franceses cercanos a la “chanson”.

Sus giras le llevarán desde el Lincoln Center, al Victoria Hall, la Acc. Sta Cecilia de Roma o el Théâtre des Champs Elysées y el Teatro Marinsky, de San Petersburgo. Entre sus trabajos galardonados, destacan “Blow Up”- con Michel Portal-; una indagación sobre J.S. Bach para “DG”; ganando también el “Victoire de la Musique Clasique”, en 2014. “New Jazz Musette” de 2016, fue otro de sus éxitos y “Aria”, fue un trabajo clave por su colaboración con el organista Thierry Escaich, que ampliará en el Grand Rex de París, con M. Portal Ibrahim Maalouf y Natalie Dessay. Para redondear, merece mención su “Tribute to Michael Legrand”, grabado con la O.F. Ceské de Praga (Jade Sony), músico con el que tuvo una gran afinidad.

Astor Piazzolla con “Anxiety”, pieza perteneciente a los cinco tiempos que integran las “Five Tango Sensations”, el Piazzolla de la etapa neoyorquina y que en esta obra, comprende los títulos: “Asleep”, “Loving”, “Anxiety”, “Despertar” y ”Fear”. No dejaba el innovador del tango de recibir propuestas de lo más apetecible, y esta fue una de ellas, en una idea para bandoneón y cuarteto de cuerdas, a consecuencia de una sugerencia del “Kronos Quartet”, por uno de sus miembros, el violinista David Harrington y el promotor Robert Hurwitz. Surgirá así “Four, for tango” como intento de compromiso a medias y con un registro discográfico de segura aceptación. “Winter was Hard”. La obra en cuestión, había tenido una gran acogida en la Sala Alice Tully neoyorquina, en 25 de noviembre de 1989, mientras el autor vivía intensamente años de cosmopolitismo internacional, tanto en lo creativo como en sus largas giras de conciertos.

Un Beethoven que para un concierto como el anunciado, resultará invitado excepcional por la “Sinfonía nº 1, en Do M. Op. 21”, resuelta en una serie de tiempos que se despliegan desde el “Adagio molto, Allegro con brio”, al “Finale: Adagio, Allegro molto e Vivace”. En conjunto, si bien parece innegable la asimilación del lenguaje clásico vienés, resulta indudable que a modo de primer ensayo, se toman ya los elementos que caracterizarán a las sinfonías de estos años juveniles, gracias a un tranquilizador equilibrio tonal y la ausencia de experimentalismos demasiado arriesgados o la búsqueda de la ampliación armónica en los desarrollos. Débitos pues con su apreciado F.Joseph Haydn, al que encontraba como casi inalcanzable por su perfección técnica, quedando como un reconocido homenaje. Hasta nosotros y por fortuna, han llegado los primeros esbozos, descubiertos en fechas tardías por Fritz Stein. En particular el “Minué”, ubicado entre el “Adagio” y el “Finale”, está considerado como la sección más nueva y personal de la sinfonía, no solo por su amplia invención melódica, sino también por los procesos estructurales que lo acercan al talante de un “scherzo”. La opinión entonces del “Allgemeine Musikalische Zeitung” , diría que era una producción gloriosa pero en el fondo se trataba de un Haydn arrastrado por la extravagancia hasta la caricatura.

Igor Stravinski con una suite de “Pulcinella”, revisión del mundo de Pergolesi, en arreglo a partir de diez números y sujeto a un pliego de condiciones para orquesta reducida, en la que los clarinetes quedan excluidos , las cuerdas divididas en concertino. Los números fueron escogidos y elaborados con cuidado, buscando una entidad poderosamente articulada por el tiempo, la densidad, el carácter rítmico, la dinámica y la tonalidad. Pero todos esos elementos, ordenados en relaciones correspondientes según grados y contrastes extremadamente refinados, aparecen como “sobremodulados ” por el timbre, dimensión esencial. En esta materia musical se descubre y admira la escritura orquestal calidoscópica, que constituye la marca personal del compositor y la originalidad conseguida a partir de una obra dada. Quedan al margen sus diferencias inevitable en cuanto a su elaboración , con Diaghilev y Picasso, sabiendo imponer al final su alquimia sonora, una delicada y simple orquestación en el estilo de la época. “Pulcinella” se estrenó en la Ópera de París, el 15 de mayo de 1920, con la dirección de E.Ansermet y con Massine en el rol que daba título a la obra y Karsavina como “Pimpinella” Un cambio capital en su vida en 1920, tras abandonar Suiza por Francia, renunciando a Rusia por Occidente.