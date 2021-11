Georgie Dann, adiós al verano

NUNCA entendí muy bien el concepto de ‘canción del verano’, como si el invierno, el otoño, y no digamos la primavera, no se merecieran la suya. Ahí Vivaldi anduvo fino. Pero sentía un respeto radiofónico por Georgie Dann, aunque no bailase sus ritmos, pues no tuve una juventud muy verbenera.

Georgie Dann estaba en la pomada popular, pero también en las televisiones, por supuesto en las radios y en los expositores de tiendas y gasolineras. Su música pertenecía al pueblo, que la aceptaba y la celebraba como una manera de relajar ese peso indecible de la realidad. Lo mejor de Dann, sobre todo con respecto a este tiempo en el que todo se mide hasta el hartazgo, es que siempre intentó buscar un lugar para la risa y para la alegría. Sólo por eso hay que estarle agradecido.

Su muerte a los 81 años nos ha sorprendido, porque, para empezar, no esperabas que Georgie Dann tuviera 81 años. Manejaba con soltura la edad, a pesar de que apenas sabíamos de él últimamente, se mostraba jovial, animado, y de sus éxitos sólo guardaba una nostalgia relativa. Sabía que estos tiempos eran diferentes y que él había tenido el suyo. No había queja.

Los obituarios contarán que Dann, de origen francés, pero absolutamente integrado en todo lo español, venía de una tradición musical seria, empezando por su propia familia. Había coqueteado con el jazz, trabajaba los instrumentos, creía en la música de alta escuela, pero poco a poco fue desembocando en canciones de rimas previsibles pero audaces, casi siempre surrealistas y maravillosamente absurdas: esto era lo mejor.

Para qué insistir en una realidad que casi siempre era severa e incómoda. Muchos dijeron que lo suyo era un divertimento verbenero, que aquel tipo hacía cosas demasiado fáciles y ligeras, pero lo cierto es que pasaban los años y Georgie Dann arrasaba. Hasta el punto de que no había verano sin él. Ahora que el concepto ‘canción del verano’ ha caído en desuso, se comprende que marcó una época.

A pesar de venir de la música académica y de conocerla en profundidad, Dann parecía abducido por un éxito que ni pudo ni quiso parar. A menudo reconocía que, a pesar de las horas que dedicaba a componer, su mayor aportación residía en dar a la gente lo que necesitaba, en lograr interpretar la psicología de un país habituado al sol y a la fiesta. Entregaba alegría sencilla, risa, humor y, sobre todo, poca corrección política: un concepto que quizás estaba aún amasándose. Definitivamente, otra época. No porque las rimas hayan mejorado, sino porque ahora todo está sometido a una extraña solemnidad..., muchas veces una solemnidad risible, y también previsible.

Creo que Georgie Dann siempre fue consciente de la naturaleza de su música, y, que yo sepa, jamás intentó disfrazarla con mensajes profundos ni con trascendencias varias: su verdadero mensaje no era otro que la alegría, una dosis de desenfado ligero y una mirada surreal que siempre ha dado muy buenos resultados en este país. Si su música era pachanguera, hay que reconocer que elevó la pachanga a la máxima expresión, y sacó de ella lo mejor.

Ahora, envueltos en estos tiempos extraños en los que estamos, la figura de Georgie Dann aparece como un recuerdo de un tiempo que no volverá. Con él se marchan algunas cosas, cierto aroma ligero de campo y playa, esa rara confianza en que se podía hallar un instante de bendita intrascendencia. No se han ido las verbenas, desde luego, pero creo que el trono del rey del verano se va con él. Como sucede con los deportistas emblemáticos, hay que retirar su dorsal y su camiseta.