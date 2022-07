NO es una fecha para grandes palabras ni para grandes discursos, que suelen ser pequeños. No se escucha nada verdaderamente inspirador. Imagino que lo importante está en las voces de la gente, pero no nos prestamos atención los unos a los otros porque hay un gran ruido de fondo. Y muchos gritos que se sobreponen a otros gritos. Tenemos contaminación, lumínica y de la otra, humos, gases, efecto invernadero (siempre hay alguien negándolo, claro), pero luego tenemos esa otra contaminación de las ideas, esa polución que provocan el ruido y la demagogia y que convierte la vida en algo irrespirable.

Los populismos que están poniendo en peligro la convivencia en algunos lugares (en Estados Unidos hay quien cree en un peligro de confrontación civil, y conviene no olvidar la toma del Capitolio), junto a la progresiva utilización perniciosa de la tecnología (diseminación de simplezas, filosofías de mercadillo, esloganitis aguda, dogmatismos pueriles, y, poco a poco, control y censura de los ciudadanos en ciertas partes del planeta, a menudo justificadas, dicen, por la promesa de hiperseguridad), demuestran que tenemos que limpiarnos cuanto antes de la globalización de la charlatanería.

El relato político, harto ficticio, ha sustituido al relato ciudadano. Eso es lo que conspira contra el aire de las democracias. La política ha alcanzado un lenguaje especializado que articula su realidad bis, casi siempre fascinada por la necesidad de estar en la pomada mediática. Se trata de un show de Truman, nada de eso existe realmente. Es un mundo con sus reglas y sus relatos, sí, pero no representa necesariamente la realidad real, sino una realidad que es decorado, construcción, andamiaje, y, en gran medida, plató.

Si las pantallas ejercen de poderosos instrumentos para mostrar esta película en sesión continua (que no decaiga), las redes y las diversas propagandas sirven para mantener el barullo de los mensajes en todo lo alto. El ciudadano, poco amigo del vacío, ese horror, consume toda esa mensajería como quien come patatas paja o palomitas, pero algunos se vuelven adictos a la bronca (es un decir) y ya no sueltan la presa, creyendo que las va la vida en ello. Un buen truco, queridos. Nos hemos hecho adictos a la confrontación estúpida.

Por esa razón, ha aumentado exponencialmente la población que prefiere esa política precocinada que te entrega las ideas en mensajes, tuits y argumentarios, sin que sea necesario pensar. Una política take away. Vivimos de las ideas empaquetadas, en las que el envase es mucho más atractivo que el contenido. Esta construcción propagandística de la realidad suele provocar recompensas inmediatas, como algunos videojuegos, crea una dulce sensación de pertenencia, forma tribus o grupos con la capacidad de confrontarse con cualquiera sin ir más allá de cuatro simplezas o verdades en la que hay que creer. Puedes llegar a creerte un héroe, así es como quieren que te sientas. Pero el heroísmo no tiene que ver con eso, aunque de eso nos daremos cuenta después. Seguramente demasiado tarde.

No se culpa al que compra charlatanería (o chatarrería verbal) que cree doctrina redentora. Es comprensible, pues estos líderes mesiánicos venden muy bien el producto, aprovechándose de los malos momentos de la gente. Si dejamos que la autoficción política se haga con todos los argumentos, será muy difícil reconocernos en una historia en la que sólo tendremos sitio como figurantes. Es decir, actores sin frase y en segundo plano.